Jde o přípravu na hypotetický krizový scénář. Už to je pro Rusko odstrašení, říká Řepa o operaci NATO
NATO dál posílí obranu svého východního křídla v odpovědi na středeční incident, při němž podle Varšavy proniklo do polského vzdušného prostoru z Běloruska 19 ruských dronů. Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek označil nálet za nebezpečný a nepřijatelný a oznámil spuštění operace Východní stráž. „Se zapojením Spojených států se už počítá automaticky,“ říká Tomáš Řepa z katedry vojenského leadershipu brněnské Univerzity obrany.
Do operace se má zapojit podle Rutteho řada prostředků aliančních spojenců, včetně Dánska, Francie, Británie a Německa. Velitel spojeneckých vojsk v Evropě generál Alexus Grinkewich k těmto plánům uvedl: „Východní stráž bude zahrnovat celé východní křídlo NATO od samého severu až po Černé moře a Středomoří.
Bude všude, kde cítíme hrozbu ze strany Ruska, bude se v tomto podobat Baltské stráži, tedy velmi úspěšné operaci v Baltském moři. Prostřednictvím naší přítomnosti budeme schopni kdykoliv prohloubit naše síly, abychom předešli jakémukoliv útoku.“ Má už operace východní stráž jasnější obrysy?
Určitě má, teprve jsou komunikovány. Také musíme chápat, že ne všechno, co bylo avizováno, bude do detailu komunikováno, ale jsou jasné základní parametry. Má se to týkat primárně, asi s ohledem na to, co se dělo v posledních dnech, protivzdušné obrany a obrany proti dronům.
„Pořád se připravujeme na válku budoucnosti, ale je tam jakési zpoždění. To není samo o sobě nic negativního,“ říká Řepa
Který prvek v plánech na posílení východního křídla aliance byste označil za stěžejní, případně které ze zmíněných států by se na operaci měli podílet především?
Bylo komunikováno, že Francie poskytne svoje letouny Rafale, Německo myslím, že kromě nějaké korvety poskytne čtyři letouny Eurofighter, dánské F-16 v modernizovaných verzích. Víme, že Nizozemci už třeba – to také sehrálo roli v tom, jak rychle detekovali drony – zapojují také nizozemské F-35, ty už tam působí.
Jde ale i o soudržnost jednotlivých zemí, které se rozhodly, že asi (je na místě) i nějaké odstrašení a symbolika toho, že stojíme za napadenými Poláky a do budoucna za kýmkoliv, kdo by byl na východní hranici napaden. Protože je to od Baltského moře až po moře Černé.
Ty země se připravují na nějaký hypotetický, krizový scénář. Už to samo o sobě je prvek odstrašení vůči Ruské federaci. Tam je to jasné.
Zapojí se USA?
Na pátečním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN svolaném na žádost Polsk americká zástupkyně Dorothy Sheová ujistila, že Spojené státy „budou bránit každou píď aliančního území USA,“ také se připojily ke společnému prohlášení západních států, které odsoudilo průnik dronů do polského vzdušného území. Ve výčtu aliančních členů, který nastínil v pátek generální tajemník NATO Mark Rutte, ale Spojené státy změny nejsou. S jejím podílem se tedy nepočítá?
Myslím, že to z toho takto nelze vydedukovat, protože bez logistických a zpravodajských kapacit Spojených států amerických by stejně tato reakce nebyla tak akceschopná.
Není to něco, co by bylo napřímo sdělováno, už se s tím automaticky počítá, protože moc evropských zemí, které by aspoň částečně tímhle směrem byly schopny konkurovat Spojeným státům americkým, stejně nenajdeme.
Zároveň to, že nebyly přímo řečeny nějaké další prostředky, navíc přímo ze strany Američanů – na rozdíl třeba od Francouzů a tak dále – vůbec neznamená, že se toho nebudou nějak intenzivně účastnit. Já si myslím, že budou, akorát o tom třeba nebudou přímo hovořit.
Česko přislíbilo po náletu dronů na polské území vyslání třech bojových vrtulníků, ale to bylo ještě před pátečním oznámením operace východní stráž. Mohla by k ní česká armáda tedy nabídnout teď něco víc?
Určitě mohla. Přeci jen jde i o to, jaké útvary mají co k dispozici. Víme také, že česká armáda je v nějaké fázi postupného přezbrojování. Když ale zmiňujete vrtulníky 171Š: ty mají protidronovou úpravu, jsou přímo nasazovány na tyto typy hrozeb. Čili to by byla spíše symbolická pomoc, ale rozhodně pomoc, kterou by Poláci mohli ocenit.
Je ale také potřeba k tomu dodat, že pokud by se rozhodlo, že pomoc bude navýšena, tak o tom musí jednat vláda. Ta samozřejmě bude mít na stole i informace o tom, co by například Poláci, nebo třeba i nějaký jiný alianční partner, mohli potřebovat a využít a co máme ve svých kapacitách, to jim můžeme nabídnout.
‚Rusko sleduje reakce‘
Pokud šéf NATO oznámil spuštění nové operace pro východní křídlo aliance pár dnů po průniku dronů nad Polsko, byl zapotřebí podobný incident k posílení obrany této oblasti? Znamená to, že alianční kapacity tam jsou poddimenzovány, že systém obrany má mezery?
O mezerách můžeme hovořit vždy. Obecně třeba i u dronových úderů a tak dále, tím, jak dynamicky se to rozvíjí. My se pořád připravujeme na válku budoucnosti, ale je tam jakési zpoždění. To není samo o sobě nic negativního. Naštěstí to nějaké velké následky nemělo.
Jeden z těch dronů, tuším, spadl do civilní zástavby, takže to udělalo nějaké malé škody, ale nedošlo ke ztrátám na životech a tak dále.
To jsou všechno věci, kdy se i ukazuje schopnost rychle se adaptovat, připravit se na nejnovější hrozby. Ruská federace také sleduje – to nebyl nějaký náhodný incident, ale samozřejmě záměr, už jenom masivností toho útoku – jaká bude reakce, co se stane.
A to si myslím, že byl i hlavní důvod, proč byla operace Východní stráž spuštěna. Mimochodem si myslím, že to je i nějaký symbolický krok a avizovaná připravenost i s ohledem na velké ruské cvičení Západ, které pravidelně probíhá a teď zase se blíží.
Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj uvedla, že na Ukrajinu se vydají polští instruktoři, aby se důkladněji zaškolili v likvidaci bojových dronů. Mělo by posílení východního křídla NATO počítat s důslednějším nastavením obrany i tady?
Určitě ano. Lidský faktor, že se ocitnete v prostředí, kde jste co nejblíže ostré akci, vás vede k tomu, že jste pak schopni na takové hrozby reagovat rychleji, profesionálněji, možná dokonce i méně nákladnými prostředky.
Víme totiž, že některé drony byly teda likvidovány raketami, které jsou násobně nákladnější a to všechno jsou typy situací, kdy se musíte nachystat. Kdo je připraven, není překvapen. To platilo vždy a platí to i teď.