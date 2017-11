Je čas pohřbít Lenina, vyzývá Putina Kadyrov. Šéf komunistů to označil za rouhání

Sté výročí bolševické revoluce se v současném Rusku, na rozdíl od dob Sovětského svazu, setkalo s velmi různorodými reakcemi politiků a veřejnosti. A také s vlažným ohlasem ze strany Kremlu. Poměrně velkou dávku pozornosti ale přitáhl další osud vůdce bolševické rebelie Vladimíra Iljiče Lenina. Moskva 7:30 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha V.I. Lenina na Krymu | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Jeho mnohokrát vyspravované tělesné ostatky totiž stále odpočívají v mauzoleu na Rudém náměstí. A ruská politická scéna si s nimi neví rady. O diskuzi na toto téma se rozepisuje deník Moscow Times.

Osud mumifikovaného těla někdejší ikony komunistů na celém světě rozebírají politici pravidelně od dob kolapsu Sovětského svazu v roce 1991. Zatímco 100. výročí bolševického převratu věnuje Kreml, prosazující spíše jednotu a poslušnost, pramálo pozornosti, otázka, co si počít s třiadevadesát let starou mrtvolou, vzbuzuje stále velké emoce.

„Je nejvyšší čas Lenina pohřbít!“ vyzval prezidenta Vladimira Putina jeho chráněnec, čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Podle něj se ruský stát o Lenina postaral už více než dost. „Je špatně, že se v samém srdci Moskvy, na Rudém náměstí, nachází rakev s mrtvým člověkem,“ cituje Kadyrovova slova Moscow Times.

Lenin jako mumie

Do debaty vstoupila i Xenija Sobčaková, televizní celebrita, která nedávno oznámila, že se hodlá ucházet o funkci hlavy státu. A bude-li zvolena, slibuje, že Leninovo tělo pohřbí. Objevují se i nápady na přeměnu mauzolea na muzeum. Tato myšlenka není cizí ani šéfovi prezidentské rady pro lidská práva Michailu Fedotovovi. Podle jeho názoru by tak místo Leninova posledního odpočinku ztratilo auru jakéhosi svatostánku.

Vladimir Iljič Uljanov, známý jako Lenin | Foto: Wikimedia Commons | Zdroj: Wikimedia Commons

Za příklad uvádí Britské muzeum v Londýně, kde se nacházejí i mumie faraonů. „A jim přece také nikdo květiny nenosí,“ upozorňuje Fedotov. A doplňuje: „Musíme k této záležitosti přistupovat jako k historii. Je to prostě historický fakt.“

Předsedu ruských komunistů prý Putin ujistil o tom, že Leninovo tělo nebude pohřbeno tak dlouho, dokud bude prezidentem.

Pro předsedu ruských komunistů Gennadije Zjuganova nejsou podobné diskuse ničím jiným než rouháním. „Skutečnost, že se tato otázka znovu objevuje, a to právě u příležitosti stého výročí Velké říjnové revoluce, je nepřijatelná,“ zlobí se komunistický předák.

„Olga Uljanovová, Leninova poslední příbuzná, která zemřela v roce 2011, se vždycky stavěla proti pohřbu,“ argumentuje Zjuganov a prozrazuje, že ho prý Putin ujistil o tom, že Leninovo tělo nebude pohřbeno tak dlouho, dokud bude prezidentem. Dmitrij Peskov, mluvčí Kremlu, okamžitě reagoval s tím, že toto téma není součástí kremelské administrativy.

Vladimir Putin | Foto: ČTK/AP, Alexei Druzhinin

Předsedkyně Rady Federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina Matvijenková, zase doporučuje, že by se tato otázka měla důkladně zvážit. V rozhovoru pro týdeník Argumenty a fakta řekla, že Lenin bude pohřben, jakmile o tom v ruské společnosti nastane konsensus.

„Spolu s námi tu žije celá generace, pro kterou Lenin hodně znamená,“ podotýká politička. Pokud by se konalo referendum, nebylo by to podle ní dnes ani zítra. „Rozhodnout by ale v každém případě měl ruský lid,“ cituje Matvijenkovou deník Moscow Times.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.