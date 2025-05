Je to jeden z největších inovátorů na světě, řekl Trump o Muskovi. Ten zrovna odchází z čela DOGE

Podnikatel Elon Musk podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přinesl kolosální změnu do způsobu, jak se dělají věci ve Washingtonu. Dal k dispozici svůj talent a pracoval neúnavně, ocenil ho také na tiskové konferenci u příležitosti Muskova konce v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), jehož cílem je výrazně zredukovat státní správu. Washington 21:30 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk a Donald Trump na tiskové konferenci v Oválné pracovně | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Trump v Oválné pracovně, kde po jeho boku stál černě oděný Musk, činnost DOGE označil za nejrozsáhlejší a nejdůležitější reformní program za generace. Vyjádřil přesvědčení, že se úřadu podařilo objevit řadu podvodů a plýtvání státními prostředky.

„Našli věci, které jsou neuvěřitelně stupidní a neuvěřitelně špatné,“ poznamenal a v krátkém výčtu zmínil například výzkum, jestli mohou myši být transgender.

Muska opakovaně ocenil, mimo jiné jako jednoho z největších lídrů byznysu a inovátorů světa. Pochvaloval si také, jak talentované osobnosti s sebou Musk přivedl. Řada z nich podle Trumpa bude v práci pokračovat a i Musk bude občas vypomáhat.

„Tohle není konec DOGE, ale jeho začátek,“ podotkl pak Musk, podle něhož vliv úřadu dále poroste. Tvrdil také, že DOGE zatím ušetřil na 160 miliard dolarů a že časem úspory mohou dosáhnout mnohem vyšších částek. Miliardář bude podle svých slov nadále pokračovat jako poradce amerického prezidenta.

Musk DOGE vedl od Trumpova lednového nástupu do funkce a mandát měl podle agentury Reuters stanovený na 130 dní, což je do konce května. Média opakovaně psala o tom, že se dostával do sporů se členy administrativy a chystá se vrátit ke svému podnikání.

Jihoafrický rodák zrušil celé federální agentury, napadl financování mezinárodní pomoci a výzkumu a prosadil propuštění na 260 000 státních zaměstnanců.

Avšak vypočítat úspory dosažené jeho úřadem, jehož činnost byla a zůstává podle kritiků neprůhledná, je podle médií velmi obtížné. Časopis The Atlantic dospěl k částce dvě miliardy dolarů. Musk původně hovořil o snížení federálních výdajů o dva biliony dolarů.