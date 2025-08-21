Je to jejich kontinent, je to jejich bezpečnost. Evropa musí vzít lví podíl nákladů, prohlásil J. D. Vance
Evropské země budou muset převzít „lví podíl“ nákladů na bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, prohlásil podle agentury Reuters v noci na čtvrtek americký viceprezident J. D. Vance. O bezpečnostních garancích pro Ukrajinu, které by v případě uzavření mírové dohody s Moskvou zabránily opakování ruské agrese, se intenzivně jedná od pátečního rusko-amerického summitu na Aljašce.
„Nemyslím si, že bychom tu měli nést hlavní břemeno... Prezident (Donald Trump) určitě očekává, že hlavní roli zde bude hrát Evropa,“ řekl Vance ve vysílání stanice Fox News. „Ať už to bude v jakékoli formě, Evropané budou muset převzít lví podíl tohoto břemene. Je to jejich kontinent, je to jejich bezpečnost a prezident se vyjádřil velmi jasně - budou tady muset zabrat,“ uvedl viceprezident.
Vance také připomněl, že Rusko chce v rámci případné mírové dohody některá ukrajinská území, „z nichž většinu obsadilo, i když část z nich neobsadilo“. Rusko okupuje přibližně pětinu Ukrajiny a Trump tvrdí, že pro jakékoli mírové urovnání budou klíčové „výměny území“ či územní změny.
Ukrajina nicméně odmítá postoupit Rusku jakoukoli část svého území, podle Zelenského to neumožňuje ústava země.
Trump v poslední době vystupňoval své úsilí o ukončení války, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko. Zahájil přípravy na schůzku Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a západní spojenci zároveň diskutují o bezpečnostních garancích pro Kyjev, které by mohly přispět k uzavření míru.
Bezpečnostní záruky
Server RBK-Ukrajina v této souvislosti připomněl, že v rámci bezpečnostních záruk je desítka zemí ochotna vyslat své vojáky na Ukrajinu, aby dohlíželi na dodržování příští mírové dohody. Účast USA na zárukách zůstává nejasná.
Trump říká, že američtí vojáci na ukrajinskou půdu nevstoupí, nevyloučil však americkou leteckou podporu. Zelenskyj po pondělní schůzce v Bílém domě řekl, že podrobnosti bezpečnostních záruk mají být vypracovány do deseti dnů.
Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak ve středu večer po prvním koordinačním jednání s poradci pro národní bezpečnost Německa, Itálie, Francie, Británie, Finska, EU a NATO uvedl, že Ukrajina už začala s partnery připravovat vojenskou složku příštích bezpečnostních záruk, které mají vyloučit opakování ruské agrese.