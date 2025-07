Je-li to cena obrany svobody, jsem hrdý, říká starosta Budapešti. Policie ho předvolala k výslechu

Maďarská policie předvolala k výslechu opozičního budapešťského starostu kvůli uspořádání pochodu hrdosti na obranu práv sexuálních menšin, označovaných zkratkou LGBT+. Přestože se vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána snažila akci zakázat, na červnový pochod dorazil rekordní počet lidí a akce se přeměnila v obří protivládní demonstraci. Výslech starosty se má konat příští týden. Budapešť 20:54 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Budapešti Gergely Karácsony už dříve označil pochod hrdosti za městskou akci, která podle něj nevyžaduje žádné další oficiální povolení (archivní foto) | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

To, že jej policie předvolala jako podezřelého, ve čtvrtek oznámil sám starosta Gergely Karácsony. „Stal jsem se podezřelým. Pokud je to cena, kterou musíme v této zemi zaplatit za obranu naší svobody, pak jsem na to hrdý,“ napsal na facebooku.

Policie na dotazy agentury Reuters ohledně starostova předvolání neodpověděla.

Podle organizátorů pochodovalo 28. června maďarským hlavním městem více než 200 000 lidí. To je rekordní mobilizace tváří v tvář bezprecedentnímu porušování práv LGBT+, které odsoudila Evropská komise, napsala agentura AFP.

Dodala, že „nacionalistický premiér Orbán, který roky útočí na práva LGBT+ komunity pod záminkou ochrany dětí“, prosadil v polovině března zákon zakazující jakékoli demonstrace, jež by nezletilé vystavovaly homosexualitě či transgender identitě.

Městská akce

Policie shromáždění zakázala, ale starosta Budapešti označil pochod za městskou akci, která podle něj nevyžaduje žádné další oficiální povolení.

Za zorganizování pochodu nebo vybízení k účasti na něm může hrozit až rok vězení. Účastníci riskovali pokutu až 500 eur (přes 12 000 Kč), ale policie se začátkem července rozhodla, že nepodnikne žádná opatření vůči účastníků vzhledem k právní nejistotě panující kolem akce.

Argumentovala, že účastníci se mohli domnívat, že neporušují platná pravidla. Nadále však trvá stíhání „neznámého pachatele“ za uspořádání pochodu.

Kultura woke

Orbán označil pochod za ostudu a varoval před právními důsledky. Jeho vláda obvinila opozici, že „na příkaz z Bruselu prosazovala porušování zákonů, které se jí nelíbí, zesměšňovala maďarskou suverenitu a s podporou ze zahraničí se snažila Maďarům vnutit kulturu woke“, připomněla AFP.

Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filosofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Američtí republikáni a jim naklonění komentátoři termín často používají pejorativně.

Orbánovi kritici považovali zákaz pochodu hrdosti za součást širšího zásahu proti demokratickým svobodám před parlamentními volbami. Ty se mají konat příští rok a maďarský vůdce, jehož strana Fidesz vyhrávala volby posledních 15 let, se v nich bude potýkat se silným opozičním soupeřem.