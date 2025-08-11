‚Je mu 90 a trpí demencí.‘ Fritzl roky věznil a znásilňoval dceru, teď žádá o propuštění na svobodu
V Rakousku znovu řeší případ sexuálního násilníka Josefa Fritzla. Ten si odpykává doživotní trest za to, že roky věznil a také zneužíval vlastní dceru ve sklepě svého domu. Jeho právnička teď tvrdí, že devadesátiletý Fritzl podmínky pro podmínečné propuštění splnil a může být propuštěn na svobodu.
Josef Fritzl věznil svou dceru 24 let ve sklepě rodinného domu v rakouském Amstettenu. Opakovaně ji znásilňoval a zplodil s ní sedm dětí. Jedno krátce po porodu zemřelo, ostatní vyrůstaly buď zavřené s matkou, anebo nahoře v domě, kde je Fritzl vydával za nalezence. Případ vyšel najevo v roce 2008, kdy se jednomu z dětí zhoršil zdravotní stav a Fritzl musel zavolat lékaře.
Už loni v květnu soud rozhodl, že Fritzl podmínky pro propuštění nesplňuje. V Rakousku si navíc lidé s doživotím odsedí v průměru 23 let a Fritzl má za sebou aktuálně 16 let. Jak tedy upozornil rakouský deník Die Presse, šance na propuštění je minimální nebo velmi nízká. Kartami by ovšem ve Fritzlův prospěch mohl zamíchat nový lékařský posudek.
Těmi argumentuje Fritzlova právnička Astrid Wagnerová. Tvrdí, že lékařské posudky mluví o nulovém riziku pro veřejnost. Fritzlovi je 90 let, trpí demencí a odpykal si minimálních 15 let, což je v Rakousku povinná hranice pro dřívější propuštění. Také si změnil jméno. Wagnerová požaduje, aby soud začal alespoň s přípravami na jeho propuštění, například formou doprovázených vycházek mimo věznici, kam ho nechal soud přesunout loni ze speciálního zařízení s psychiatrií.
V původní diagnóze v roce 2008 psychiatrička Adelheid Kastnerová popsala u Fritzla těžkou poruchu osobnosti a sexuální deviaci, která odpovídala tehdejšímu právnímu pojmu vyšší stupeň duševní abnormality. To bylo důvodem, proč soud kromě doživotí nařídili umístění Fritzla do psychiatrického zařízení pro nebezpečné pachatele. Právě proto také soud loni v květnu zamítl předchozí žádost o propuštění.
Posudky z roku 2023 ale říkají, že demence u Fritzla poruchu překryla a riziko recidivy je nižší. I s tím Fritzlova právnička Wagnerová v tuto chvíli operuje.
Případ se v Rakousku stále silně připomíná jako symbol extrémního sexuálního násilí a zneužívání. V médiích se často cituje i Fritzlův výrok z výslechu, že dcera pro něj měla být „vždy a pro všechno k dispozici“. To podle listu Der Standard v kombinaci s absencí viditelné lítosti pro mnoho lidí znamená, že by Fritzl měl zůstat za mřížemi.
I k tomuto převažujícímu veřejnému mínění soud přihlíží.