Je to nekompromisní útok na vědu. Obávám se o její budoucnost, říká klimatoložka k Trumpovým škrtům

Mezi řečníky u Lincolnova památníku ve Washingtonu, kde se manifestovalo na podporu americké vědy a výzkumu a proti plošným škrtům v této oblasti, byla také Gretchen Goldmanová. Vystudovala fyziku atmosféry a inženýrství v oblasti životního prostředí. Zabývá se změnou klimatu a obranou vědy. V současné době je prezidnetkou Unie znepokojených vědců. „Vidíme nekompromisní útok na vědu," říká Goldmanová k federálním škrtům. Zaostřeno Washington 21:10 2. dubna 2025

Co se teď podle vás odehrává v americké vědě a výzkumu?

Vidíme nekompromisní útok na americkou vědu a na vědce, kteří slouží veřejnosti. Vláda ničí federální agentury, vyhazuje vědce, ruší financování, rozbíjí služby, které vědci poskytují naší zemi i světu.

Má to zničující dopad na komunity těch lidí ve Spojených státech i ve světě, kteří měli za úkol zajišťovat nám zdraví a bezpečí. A my jsme přišli tímhle protestem ukázat, že je to neakceptovatelné a že to nepřijmeme.

Vidíme nekompromisní útok na vědu. Obávám se o její budoucnost, říká americká klimatoložka

Můžete být konkrétnější a přiblížit to, co se děje, na nějakém příkladu? A vysvětlit, jak vám vědcům vláda tato opatření zdůvodňuje?

Tahle administrativa tupě rozbíjí federální služby. Škody, které to působí vědcům, jsou často vedlejším efektem. Vláda chce omezovat rozpočet a je jí jedno, jak toho dosáhne. Takže propouštějí vědce. Příkladem může být to, jak odstranili tisíce vědců z Úřadu pro oceány a atmosféru, který má za úkol dělat výzkum a komunikaci týkající se počasí, klimatu a oceánů.

To má dopady na naši zemi i na celý svět, protože to je agentura zodpovědná za předpověď počasí, za varování před špatným počasím a bouřemi. Američané i lidé ve světě spoléhají na data sbíraná tímto úřadem. A ten je teď v ohrožení, když vláda odstraňuje experty, kteří tu práci vykonávají.

Zbavili se například takzvaných lovců hurikánů, což jsou piloti, kteří létají se svými stroji do nitra těchto bouří, abychom porozuměli tomu, kudy se hurikány dál vydají. Díky tomu jsme uměli hurikány lépe předvídat a připravit se na ně, aby méně ubližovaly lidem i majetku. Teď ale sledujeme plošné rozbíjení federálních agentur, což způsobí škody.

‚Jejich cílem je jenom ničit‘

Trumpova administrativa uvádí, že tohle všechno je potřeba kvůli omezení federálního rozpočtu, že potřebují ušetřit peníze. Také to zdůvodňují tím, že věda je podle nich zaujatá, nebo vystupují proti opatřením, která měla za cíl budovat rozmanitost, rovné příležitosti a inkluzi. Co říkáte těmto zdůvodněním?

Pokud tohle je cílem, tak jejich chování tomu neodpovídá. Samozřejmě existuje spousta způsobů, jak vládu zefektivnit. To vám ostatně řekne každý, kdo pro vládu pracuje. Do ledna jsem pro ni pracovala jako klimatoložka.

Kdokoli z takovýchto zaměstnanců by měl okamžitě aplikovatelné nápady, jak práci zefektivnit, jak omezit náklady, a zároveň dál poskytovat kriticky potřebné služby, na kterých jsou lidé závislí. Jenže tohle oni nedělají. Tohle nemá s efektivitou nic společného. Jejich chování ukazuje, že cílem je jenom ničit a snižovat daně miliardářům. A mnoha lidem to ublíží.

Kdo je Gretchen Goldmanová? Goldmanová pracovala v řídící pozici na americkém ministerstvu dopravy, předtím i pro Bílý dům a od letošního února je prezidentkou organizace Unie znepokojených vědců, která má přes 200 tisíc členů a funguje už 56 let.

Během svého vystoupení jste mluvila o cenzuře vědy a výzkumu. Můžete popsat, co přesně v tomto ohledu pozorujete?

Ruší vědecké mítinky. Nedávno zrušili třeba setkání, kde se měly probírat složení a vývoj vakcíny na chřipku pro příští sezónu. Podobné věci se dějí napříč vládními agenturami. Ruší se vědecká setkání, na kterých se obvykle dělají rozhodnutí založená na vyzkoumaných důkazech. Hodně cenzurují taky konkrétní slova a slovní spojení.

Po vědcích se chce, aby některá slova vyškrtli z žádostí o granty. Třeba cokoli se týká jakýchkoli demografických údajů. A to je skutečně zničující a zasahuje to do vědecké práce, protože jde o nedílnou součást vědy. Třeba porozumění tomu, jak rozdílně trpí některými nemocemi různé demografické skupiny, je zásadní, abychom ten problém dovedli vyřešit.

Abychom reagovali na nerovnosti a zajistili, že věda je tu pro každého. Teď jsou ale vědci jako bez ruky. Nemají dovoleno používat slova, která k popisu problému potřebují, a nesmějí pracovat na projektech, které věda vyhodnotila jako potřebné a bylo k nim všechno připraveno.

‚Hrozné věci‘

Mluvila jste tu nejen o propouštění vědců, ale také o jejich šikaně ze strany vlády. Jak to podle vašich informací vypadá?

Ano, pozorujeme i pronásledování některých vědců. Hodně lidí, kteří pracovali v oblastech, jako je environmentální spravedlnost, zažilo cílené útoky. Zveřejnili jejich jména a osobní údaje s cílem je vystavit hněvu a zastrašit. Skutečně hrozné věci. Přitom jde o lidi, kteří jen toužili mít stabilní zaměstnání, ve kterém chtěli zlepšovat svět a sloužit veřejnosti, jak nejlépe dovedou. Je zdrcující vidět, jak se tohle všechno boří.

Zmínili jsme medicínskou vědu, meteorologii a klima, ochranu přírody. Když přidáte i ostatní součásti americké vědy, které teď vláda demontuje, jaké mohou být podle vás následky pro Spojené státy i pro celý svět?

Obávám se kvůli tomu o budoucnost vědy a o budoucnost kolektivního zajištění našeho veřejného zdraví a naší bezpečnosti. Víme, že věda je základem toho, co pro zajištění našeho zdraví a bezpečí děláme. A my vůbec nebudeme schopní v tom pokračovat, pokud se při rozhodování nebudeme moci opřít o vědu a expertizu.

Riskujeme, že to bude mít dlouhodobé následky. Ovlivní to pozici Spojených států ve vědecké a technologické oblasti. Ale dopadne to i na svět jako celek a na jeho části, které spoléhají na americké inovace, data, vědu, výzkum.

A víme, že nejtíživější světové problémy vyžadují technickou odbornost. Abychom je vyřešili, potřebujeme spolupráci, potřebujeme výzkum a data. Bez toho se rizika zvětšují.

Můžete dát nějaký příklad, jak to podle vás ovlivní bezpečnost ve světě?

Ano, třeba Úřad pro oceány a atmosféru má data, která se sbírají po celém světě. Na střechách amerických ambasád se sbírala data o kvalitě ovzduší. Na základě těchto dat se pak vytvářejí modely počasí, předvídají se dopady změny klimatu v Arktidě a Antarktidě.

Pokud v těch datech budou mezery, ovlivní to naši schopnost sledovat vývoj a reagovat na problémy. Podobně sbíráme globální data o suchu a jeho vlivu na hladomory v Africe i jinde. Podle toho se pak přesouvá potravinová pomoc lidem. Bez těchto dat nastane temno a nebudeme vědět, jak postupovat. Proto je potřeba zajistit, aby věda zůstala funkční.

Obrovské riziko

Jaké globální hrozby může představovat omezení medicínské vědy ve Spojených státech nebo v rámci americké rozvojové pomoci? Víme, že ta pomáhala držet na uzdě třeba virus ebola. Přímo v USA se teď začaly nekontrolovaně šířit spalničky.

Ano, je to tak. Určitě ničemu nepomůže to, že Spojené státy opustily Světovou zdravotnickou organizaci a že nebudou s ostatními zeměmi spolupracovat na monitoringu infekčních nemocí a sdílení informací o nich, to je skutečně zničující.

Globální spolupráci potřebujeme, abychom omezili škody a šíření, to nám naposledy připomněla pandemie covidu. Pokud informace o nemocech sledovat a sdílet nebudeme, bude to mít obrovské dopady. Tohle je obrovské riziko pro další pandemii.

Vy osobně máte blízko k problematice životního prostředí. Teď tu stojíme na území jednoho z amerických národních parků, poblíž Lincolnova a dalších památníků v hlavním městě Washingtonu. Mnoho Čechů zná Spojené státy právě díky jejich národním parkům. Co hrozí jim?

To je také zdrcující. Pro hodně lidí znamenají naše národní parky zkušenosti s přírodou nebo se Spojenými státy, jak jste říkal. A pokud to bude omezeno, bude to mít velký dopad na kontakt lidí s přírodou. Nebo si přinejmenším neodnesou takové zážitky, pokud nebude nikdo, kdo by se staral o stezky, záchody a podobně.

Omezí to kontakt s vědou, protože v národních parcích se dovídáme mnoho věcí od tamních rangerů, poznáváme zvířata a rostliny. Národní parky nám také dávají přístup k aktivitám důležitým pro naše duševní i fyzické zdraví, na které to taky bude mít dopady. Propouštějí právě i mnoho rangerů a dalších zaměstnanců národních parků.

Existuje taky záměr těžby v našich národních lesích, což by bylo zničující. Je to sdílená národní hodnota. Správa veřejných pozemků je důležitá i z mnoha dalších důvodů. Hodně federálních zaměstnanců například pracovalo na zmírňování rizika lesních požárů a jejich následků. Vidíme to v posledních letech, jak těžké je jim zamezit a dostat je pod kontrolu. Takže teď opravdu není doba na to, abychom vyhazovali lidi, kteří mají na starost prevenci požárů.

‚Je to zdrcující‘

Objevují se varování, že tato administrativa se může pokusit zprivatizovat chráněná federální území, kam Američané chodí na výlety do přírody, na ryby, kempovat nebo lovit. Co by to pro vás osobně znamenalo, jak to na vás působí?

Je to zdrcující. Mám dvě mladé děti a v minulých letech jsme si pronajímali karavan a jezdili s ním do národních parků, abychom dětem ukázali západ Spojených států, tu otevřenou krajinu a krásy této země. Ničí mě pomyšlení, že ony stejnou šanci mít nebudou, pokud do těchto oblastí přestaneme investovat.

Co teď bude se všemi těmi americkými klimatology, kteří byli propuštěni?

Tohle je opravdu srdcervoucí. Jsou to mí kamarádi a kolegové, donedávna jsem pracovala po jejich boku. Představují ohromnou dávku talentu a odbornosti a je ostuda, že to teď federální vláda a Spojené státy ztratí.

Pokud ale vědcům dáte najevo, že jsou tu nechtění a jejich kariéra tu nemá budoucnost, tak mám obavy taky o přísun další generace vědců. Mladí lidé, kteří uvažovali o vědecké kariéře, si ji nezvolí, pokud uvidí, že věda tu nemá budoucnost. Víme, že věda přináší naší zemi výhody, přináší skvělé pracovní příležitosti, které prospívají světu. My tyto možnosti chceme zachovat.

Když zůstaneme u změny klimatu, což je vaše expertiza, jak vidíte budoucnost ochrany klimatu ve světě, když Spojené státy znovu odstupují od Pařížské dohody, což bude mít vliv na globální vyjednávání, už vidíme, jak povzbuzeny jsou ropné země. Co můžeme čekat v tomto ohledu?

Doufám, že se spolu o tom budeme i nadále bavit u jednoho stolu. Jednotlivé americké státy tam určitě dál budou a vynasnaží se dělat všechno pro dekarbonizaci naší ekonomiky. My vědci jsme připravení na tom s nimi spolupracovat, stejně jako s městy nebo s mezinárodními partnery, tak abychom udrželi šanci splnit dlouhodobé cíle a zachovat si planetu, na které se dá žít.

Mobilizace

Jak vidíme, vědci chodí protestovat. Jaké páky vám zůstaly na to, aby se podařilo v rámci federální vlády zachovat co nejvíc vědy? Kongres zatím protiváhu vůči Bílému domu nepředstavuje. Soudy některá rozhodnutí Trumpovy administrativy blokují, ale není jisté, jestli se tím vláda bude řídit. Jaké nástroje vám tedy zbývají?

Potřebujeme všechno z toho – aktivitu na ulicích, u soudů, v Kongresu. Je potřeba i přímo spolupracovat s federálními agenturami. Vidíme teď nějaký protitlak. Některá rozhodnutí vláda vzala zpátky. Něco zablokovaly soudy. Bylo vydáno hodně exekutivních výnosů, ale to jsou kusy papíru. Zkoušejí toho spoustu a sledují, co se ujme.

A hodně z toho se neujme. Musíme v tom protitlaku vytrvat a ukazovat, jaké následky ta jejich rozhodnutí budou mít. Musíme vzdělávat lidi, kteří o věcech rozhodují. Musíme mobilizovat vědeckou komunitu i naše příznivce a ukazovat, proč na tom všem záleží.

Během prvního funkčního období Trump nařídil spoustu škodlivých věcí, které se nakonec nikdy nestaly, protože jsme se postavili proti tomu, bojovali jsme. Takže protitlakem se dá opravdu hodně zachránit. Nic není ztraceno, budeme bojovat.

Tentokrát je ale součástí Trumpovy vlády také Elon Musk, vliv získali technologičtí miliardáři a našli bychom další odlišnosti od prvního Trumpova prezidentství. Není tedy obrana vědy a výzkumu tentokrát těžší?

Je těžší, tentokrát je to všechno na steroidech. Ale během vládního mítinku Trump prohlásil, že Musk to neřídí, že dává jen doporučení, takže pozorujeme, že i Trump omezuje Muskovu moc. Uvidíme. Myslím, že zjistí, že hodně z té jejich snahy se neujme.

Jsme sice v zemi, která by měla ctít svobodu projevu. Strávil jsem tu šest let, nikdy jsem nezaznamenal, že by se někdo bál mi odpovídat, ale teď se mi to stává. Považujete se vy osobně za statečnou, když se stavíte do čela odporu, vyjadřujete se, vystupujete na demonstraci?

Ano, musíme být stateční. Musíme se tomu postavit a držet spolu. Být statečná je moje zodpovědnost. Věci, o které se vláda pokouší, nesmíme dopustit a já jsem v pozici, ve které mám mít odvahu. A tu příležitost využiju.