‚Je to nouzová pomoc, ale nestačí to‘. Francie, Německo a Španělsko shazují tuny pomoci do Gazy

Francie poslala do Pásma Gazy 40 tun humanitární pomoci prostřednictvím čtyř letů z Jordánska. Podle agentury Reuters to uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Stejným způsobem ji tam začaly dodávat také Německo a Španělsko. Tyto země se připojily k Jordánsku, Spojeným arabským emirátům či Egyptu, které kvůli katastrofální humanitární situaci od minulého týdne shazují pomoc ze vzduchu. Paříž/Jeruzalém/Gaza 14:27 1. srpna 2025

Světové nevládní organizace i zástupci OSN varují před zhoršující se situací v Pásmu Gazy, kde lidé umírají hlady. Izrael je kvůli tomu pod rostoucím mezinárodním tlakem a minulý víkend povolil letecké shazování humanitární pomoci.

„Je to nouzová pomoc, ale stále to nestačí,“ řekl Barrot rozhlasové stanici Franceinfo k zapojení Paříže.

„Bundeswehr zahájil akci na pomoc trpícím lidem v Pásmu Gazy. Německé dopravní letouny shodily první palety s potravinami a lékařskými potřebami,“ cituje agentura DPA z prohlášení německého ministerstva obrany.

Jeho šéf Boris Pistorius podotkl, že tyto lety dokážou jen do malé míry pomoci se zajištěním základních potřeb lidem v palestinském pásmu.

Server The Times of Israel píše, že pomoc ze vzduchu začalo dodávat také Španělsko.

Humanitární zásilky s padáky nad Pásmem Gazy zachycené kamerou z Izraele (1. srpna 2025) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul dříve během pátku návštěvě Izraele oznámil další pomoc pro hladovějící obyvatele Gazy, píše agentura DPA. Berlín přispěje pět milionů eur (122,8 milionu korun) Světovému potravinovému programu na provoz pekáren a kuchyní.

Kromě toho financuje polní nemocnici řádu maltézských rytířů ve městě Gaza. Podle údajů německého ministerstva zahraničí poskytl Berlín od začátku války v Pásmu Gazy na humanitární pomoc pro palestinská území přes 330 milionů eur. Naprostá většina peněz mířila na pomoc lidem v pásmu.

Izrael od října 2023 vede vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy v odvetě za teroristický útok ozbrojenců Hamásu na jih Izraele.

Od začátku března do poloviny května zcela blokoval dodávky pomoci do Pásma Gazy s odůvodněním, že z nich těží teroristická organizace Hamás. Později Izrael dodávky v omezené míře umožnil, podle OSN to však zdaleka nestačí.

Barrot ve čtvrtek vyzval k zastavení aktivit Humanitární nadace pro Gazu, která rozděluje pomoc v Pásmu Gazy za podpory Izraele a Spojených států.

Ministr označil aktivity nadace za militarizovanou distribuci pomoci, která vede k masakrům lidí čekajících na pomoc.

Humanitární nadace pro Gazu působí v Pásmu Gazy od konce května a podle OSN při čekání na pomoc byly u středisek této organizace zastřeleny stovky Palestinců. Svědci obvykle hovoří o střelbě vojáků izraelské armády. Ta odpovědnost za incidenty v některých případech odmítá, jindy uvádí, že její příslušníci použili varovné výstřely, neboť se cítili ohroženi.

Obsah humanitárních balíčků, které otevřel jeden z místních. Muž jménem Fares má ve městě Gaza osm dětí (28. července 2025) | Foto: Mahmoud Issa | Zdroj: Reuters