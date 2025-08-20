‚Je nutné udržet politickou stabilitu.‘ Čínský prezident navštívil Tibet na 60. výročí jeho autonomie
Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu podruhé ve funkci přicestoval do tibetské metropole Lhasy. Stalo se tak u příležitosti 60 let od založení Tibetu jako autonomní oblasti Číny, napsala agentura Reuters. Si oblast naposledy navštívil v roce 2021.
„Abychom mohli řídit, stabilizovat a rozvíjet Tibet, je nejprve nutné udržet politickou a sociální stabilitu, etnickou jednotu a náboženskou harmonii,“ citovala státní média prezidenta, když promlouval k vysokým tibetským úředníkům.
Tibet je pro Čínu velmi strategickým regionem kvůli její hranici s Indií, na níž se v průběhu let vojska obou zemí střetávala. Siho návštěva se časově shoduje s cestou čínského ministra zahraničí Wang Iho do Indie. Obě země se zavázaly obnovit vztahy, které poškodily pohraniční střety v roce 2020, při nichž zemřelo dvacet indických vojáků a čtyři čínští.
V himálajské oblasti jsou také bohaté přírodní zdroje, včetně velkého potenciálu vodní energie. Kvůli tomu chce Peking v Tibetu postavit vodní elektrárnu, což ale znepokojuje Indii, která leží po proudu řeky.
Čínský vůdce do Tibetu naposledy přiletěl v červenci 2021, kdy vyzval místní obyvatele, aby následovali komunistickou stranu. Pozorovatelé tehdy jeho návštěvu vnímali jako signál, že je strana přesvědčena o tom, že v regionu protestujícímu proti čínské nadvládě byl nakonec nastolen pořádek.
Když se totiž v Číně v roce 2008 konaly letní olympijské hry, v Tibetu se konaly protesty buddhistických mnichů a mnišek a několik lidí se i upálilo. Si tehdy řekl, že tibetský buddhismus musí být veden tak, aby se přizpůsobil čínskému socialismu.
Tibetskou autonomní oblast před Siem v roce 1990 navštívil Ťiang Ce-min, který byl čínským prezidentem v letech 1993 až 2003.
Současný tibetský duchovní vůdce dalajlama během neúspěšném povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 z Tibetu uprchl. O šest let později vznikla Tibetská autonomní oblast, pátá a poslední. Předcházely jí autonomní oblast Vnitřní Mongolsko (1947), Sin-ťiang (1955) a Kuang-si s Ning-sia (1958).
Čtrnáctý dalajlama nyní žije v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. Peking jej má za separatistu, exilovou vládu neuznává a Tibet považuje za součást čínského území. Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že pro Tibet prosazuje větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.