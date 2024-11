Je potřeba vytrvat v tom, že budeme podporovat Ukrajinu, zdůraznil Lipavský při návštěvě Kyjeva

Ministr Lipavský se nedaleko Kyjeva setkal s šéfem Halo Trust, největší odminovací organizace působící na Ukrajině. Jeden z jejich projektů je financovaný také Českou republikou.

„Česko dlouhodobě přispívá na projekty odminování na Ukrajině. Ta podpora Halo Trust není jednorázová, to běží už dlouhé roky. Je to velmi pomalá, ale důležitá práce, protože když jsou oblasti, které jsou zaminovány, tak místní obyvatelstvo je nemůže využívat pro svůj běžný život, nemůže třeba chodit do lesa. Je to takové dlouhodobé ohrožení,“ říká ministr Lipavský.

Specialisté z organizace Halo Trust ministrovi Lipavskému také přinesli neprůstřelnou vestu i štít na tvář a odvedli ho do minového pole.

„Používají různé kombinace strojů, lidské práce. Metody se také posouvají vpřed tak, jak se posouvají technologie třeba skrze umělou inteligenci nebo robotizaci, že to, co před několika lety nebylo možné, tak dneska ty stroje toho umí více, dají se třeba lépe ovládat. Může tam být méně lidské práce, ale to bylo ‚jednoduché místo‘. Ukrajina má 30 procent území zasažených minami,“ doplnil ministr.

Nejde podle něj jen o odminování jednoho konkrétního místa. „Lidé na místě dostanou práci, to odminování dělají Ukrajinci, je to placená práce a zároveň se učí, jak to dělat, takže třeba do budoucna se zvýší šance, že ty věci půjdou rychleji.“

Šéf české diplomacie navštívil rovněž nemocnici Ochmatdyt. Tu 8. července letošního roku zasáhla ruská raketa a těžce poškodila jak staré budovy, tak nejnovější areál otevřený v roce 2022.

„Pokud připustíme, že Rusové chtějí terorizovat ukrajinské obyvatelstvo, aby si jej podrobili, tak je to smutná připomínka toho, proč je potřeba vytrvat v tom, že to Putinovi nedovolíme, že budeme podporovat Ukrajinu i vojensky, aby třeba taková raketa vůbec nevyletěla, nebo aby ji dokázali Ukrajinci sestřelit. A uděláme všechno pro to, aby se to také nemohlo nikdy týkat nás,“ řekl Lipavský při návštěvě zasažené nemocnice.

Prohlásil také, že nedávný ruský útok na Dnipro experimentální balistickou střelou středního doletu je odsouzeníhodný. „Není žádný důvod, aby takováto střela byla vůči Ukrajině použita, takže to vnímám jako určitou propagandistickou snahu dále zhoršovat situace.“