Je třeba nová koncepce vztahů s Čínou, aby se neopakovaly Zemanovy blamáže, říká sinoložka

Česko chystá revizi vztahů s Čínou, kterou má vláda Petra Fialy (ODS) už ve svém programovém prohlášení z ledna 2022. Podle sinoložky z projektu Sinopsis Kateřiny Procházkové je to nezbytný krok, ke kterému mělo dojít dřív. „Koncepce je důležitá, aby se neopakovaly excesy a blamáže předešlého prezidenta a předešlé vlády. A abychom si z toho nich vzali ponaučení," zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha/Peking 20:51 7. května 2025

V této souvislosti připomíná propekingskou politiku prezidenta Miloše Zemana a protežování čínské společnosti CEFC, jejíž ředitel Jie Ťien-ming se dokonce stal prezidentovým poradcem, posléze ale zmizel a později vyšlo najevo, že byl v Číně zatčen.

Česko má od roku 2016 s Čínou uzavřenou dohodu o strategickém partnerství. Na ní Procházková oceňuje její ustanovení, že čínská strana bude akceptovat českou politiku jedné Číny.

Mezitím se ale změnila situace okolo Tchaj-wanu, se kterým chce česká vláda obchodovat. Pomohlo by proto mít základní příručku s pravidly, nejen pro politiky, soudí Procházková. A poukazuje na to, že jiné státy mají vůči Číně daleko jasnější a čitelnější politiku.

„My jsme stáli za havlovskou zahraniční politikou orientovanou na lidská práva a poté přišel Miloš Zeman, který ji otočil o 180 stupňů, což ovlivňovaly i některé skupiny v jeho okolí. A s touto vládou máme zase trochu jinou pozici. To vidím jako problém, že nemáme jednotnou linii,“ dodává.

Příklad Tchaj-wanu

Procházková upozorňuje na úzké vazby mezi Čínou a Ruskem. Oba státy si těsně před ruskou invazí na Ukrajinu slíbili partnerství bez limitů. Čínský prezident Si Ťin-pching se chystá s Vladimirem Putinem v Moskvě slavit Den vítězství a mají podepsat další dokumenty o spolupráci.

„Někteří mají tendence vidět Čínu jako spasitele, ale je to chyba. Naivita přichází také ze Spojených států, kdy Donald Trump věří, že by tyto země mohl rozdělit,“ soudí o snahách amerického prezidenta, který s Čínou zároveň vede obchodní válku.

Podle Procházkové je reálná možnost, že Čína napodobí Rusko a zaútočí na Tchaj-wan, přičemž na Ukrajině sleduje a vyhodnocuje reakci Západu.

„Mělo by to významné ekonomické a bezpečnostní důsledky, narušila by se rovnováha ve světě ve prospěch nedemokratických režimů a ten konflikt by se mohl dál šířit,“ konstatuje.

Peking se už teď snaží rekrutovat tchajwanské vojáky a propagandisticky působit na ostrovany. „Když zkouší nějakou dezinformační kampaň, tak Tchaj-wan je prvním cílem. Na druhou stranu oni s tím umí pracovat, budují si rezistenci a v tomto případně se od nich máme co učit,“ uzavírá sinoložka.

