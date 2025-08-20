Je to válečný hrdina, řekl Trump o izraelském premiérovi. ‚A já jsem asi taky,‘ dodal

Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl v úterním rozhovoru s konzervativním novinářem a svým stoupencem Markem Levinem. Odkazoval přitom na izraelské bombardování íránských jaderných provozů, do něhož se jednorázově zapojily také Spojené státy, informoval deník The New York Times (NYT).

Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Netanjahua Trump v rozhovoru označil za „dobrého muže“. „Je to válečný hrdina, protože spolupracujeme. Je to válečný hrdina,“ řekl Trump o izraelském premiérovi. „A já jsem asi taky,“ dodal.

Kromě toho si Trump připsal zásluhy za propuštění rukojmích, kteří se dostali na svobodu z Pásma Gazy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v lednu letošního roku.

Izrael v polovině června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl důležitá jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael.

Poté, 22. června, Spojené státy použily těžké bomby k útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, které se nachází pod horou. Podle nedávného amerického hodnocení bylo zařízení silně poškozeno, ale rozsah škod není znám.

