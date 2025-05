Je ve vazbě za tisíce vražd při tažení proti drogám. Filipínci i tak zvolili exprezidenta Duterteho starostou

Exprezident Rodrigo Duterte byl v pondělních volbách na Filipínách zvolen starostou města Davao, ačkoli jej Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu nyní zadržuje ve vazbě. Napsala to agentura AP. Oficiální výsledky by měla ústřední volební komise oznámit do týdne. Mezinárodní trestní soud nechal Duterteho zatknout v polovině března kvůli tisícům vražd spáchaných během jeho protidrogového tažení, které se odehrávalo mezi lety 2016 až 2022.

