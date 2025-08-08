‚Jeden z největších obchodníků s drogami.‘ USA nabízí miliardovou odměnu za pomoc při dopadení Madura
Spojené státy nabídly odměnu 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této jihoamerické země. Oznámila to americká ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová, podle níž Maduro spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog. USA tím zdvojnásobily odměnu 25 milionů dolarů, kterou vypsaly v lednu.
„Je jedním z největších obchodníků s drogami na světě a hrozbou pro naši národní bezpečnost,“ řekla o Madurovi ministryně. Autoritářský prezident podle ní spolupracuje například s venezuelskou kriminální organizací Tren de Aragua či mexickým kartelem Sinaloa.
Protidrogová policie DEA zabavila ve čtvrtek 30 tun kokainu, z nichž sedm je přímo spojených s Madurem, řekla Bondiová.
Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledování svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami. Po loňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nikdy nezveřejnil, USA uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze.
Washington na Madura a desítky činitelů jeho režimu postupně uvalil sankce a snaží se také omezit příjmy, které má Venezuela z prodeje ropy.