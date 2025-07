Jedna z duchovních jistot zůstane. Instituce tibetského dalajlamy bude pokračovat

Dalajlama, který žije od konce 50. let v exilu, dával v minulosti najevo, že by s jeho smrtí mohla tato funkce skončit. Jeho úřad uvedl, že příštím dalajlamou by mohla být i žena či člověk narozený mimo Tibet.

Dalajlama dříve ve svých publikacích uváděl, že otázku nástupnictví objasní v době, kdy bude slavit 90 let. Narozeninové oslavy v Indii, kde žije, začínají právě dnes.

„Říkám, že instituce dalajlamy bude pokračovat,“ uvedl tibetský duchovní vůdce v prohlášení, které adresoval náboženskému shromáždění ke svým 90. narozeninám.

Čína chce mít vliv na výběr

Výběr nového duchovního vůdce bude mít na starost úřad dalajlamy. Peking tvrdí, že výběr nového dalajlamy bude podléhat jeho souhlasu. „Nikdo jiný nemá autoritu do této věci zasahovat,“ řekl dalajlama s jasnou narážkou na požadavek čínských úřadů, které chtějí mít právo kontrolovat a případně vetovat výběr nového tibetského vůdce.

Výběr nového dalajlamy se podle současného duchovního vůdce uskuteční „podle tradice z minulosti“. Nyní dalajlamův úřad uvedl, že příští vůdce může být jakéhokoliv pohlaví. V minulosti současný dalajlama uváděl, že by se mohl převtělit do ženy. Funkce dalajlamy se předává na základě buddhistického principu reinkarnace. Po smrti dalajlamy se tak tibetští duchovní snaží určit, do koho se předchozí dalajlama vtělil.

Čínské ministerstvo zahraničí zopakovalo dlouhodobé stanovisko Pekingu, že výběr nového dalajlamy podléhá jeho souhlasu. „Výběr reinkarnace dalajlamy, pančenlamy a dalších velkých buddhistických osobností musí být určen losem ve zlaté urně a pak schválen centrální vládou,“ uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Volbu losem Peking uplatnil již v roce 1995 při výběru pančenlamy, což je druhý nejvyšší duchovní v tibetském buddhismu. V roce 1995 dalajlama jmenoval vlastního pančenlamu, což Peking neuznal, a losem ve zlaté urně vybral jiného chlapce, do kterého se podle Číny vtělil zesnulý duchovní. Chlapec vybraný dalajlamou krátce po označení zmizel a podle kritiků ho nechaly unést právě čínské úřady.

Nemusí to být jen Tibeťan

Dalajlamův úřad také uvedl, že novým duchovním vůdcem se může stát i někdo jiný než Tibeťan. Ve svých předchozích prohlášeních ovšem tibetský duchovní vůdce vyloučil, že by nový dalajlama pocházel z Číny, podle něj se jeho nástupce narodí ve „svobodném světě“. Současného dalajlamu Čína považuje za nebezpečného separatistu.

Z Tibetu, který je součástí Číny, současný 14. dalajlama uprchl po neúspěšném ozbrojeném povstání v roce 1959. Funkci vykonává od roku 1950. Narodil se 6. července 1935 v chudé rodině rolníků.