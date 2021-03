První dialog mezi Čínou a USA po inauguraci Bidena skončil. I přes společné zájmy neshody trvají

Blinken a Jang Ťie-čch' se hned na úvod dvoudenního setkání pustili do vzájemné kritiky zahraniční politiky. Tradiční úvodní ceremoniál za přítomnosti novinářů ve čtvrtek večer trval déle než hodinu a zahrnoval „velmi veřejné slovní přestřelky“, shrnul deník The New York Times. Blinken obvinil Čínu z autoritářství, zatímco Jang označil postoj Washingtonu za pokrytectví.

Vývoj se vzhledem k napjatému stavu americko-čínských vztahů dal očekávat. Peking v pátek v reakci na začátek dvoudenního setkání hovořil o večeru s velkou mírou konfrontace, uvedla agentura Reuters. Americká strana už předtím obvinila Číňany z teatrálního vystupování a z porušení protokolu kvůli čínskému nedodržení dvouminutového limitu pro úvodní projevy.

Here is the moment when the previously icy talks between China And the US almost melted down— after a series of pointed statements from each side & both trying to have the last word. The press were ushered out but the Chinese wanted to respond. @jakejsullivan @SecBlinken pic.twitter.com/842naeVIDx