Evropa nemá u jednání co dělat. Proč je tam zvát, když by chtěli, aby válka pokračovala, říká Lavrov

Zvát evropské politiky k případným jednáním o konci války na Ukrajině nemá smysl, protože chtějí, aby válka pokračovala. V pondělí to podle agentur řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Uvedl také, že při budoucích mírových jednáních nepůjde „ani pomyslet“ na to, že by Rusko vůči Ukrajině udělalo územní ústupky. Moskva 13:53 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lavrov v pondělí spolu se zahraničněpolitickým poradcem Kremlu Jurijem Ušakovem odletí do Rijádu, kde je v úterý čeká schůzka s americkými představiteli | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Nevím, co by (Evropané) u jednacího stolu dělali,“ řekl Lavrov. „Když by si k němu sedali s cílem ve válce pokračovat, proč je tam zvát?“ zeptal se. Uvedl také, že Evropa nemá na jednáních o Ukrajině co dělat, „pokud žádá příměří kvůli vyzbrojování Kyjeva“.

22:48 Putin je teď sám se sebou spokojený. Chce se už jen zapsat do dějin, míní ruská novinářka Číst článek

Lavrov v pondělí spolu se zahraničněpolitickým poradcem Kremlu Jurijem Ušakovem odletí do Rijádu, kde je v úterý čeká schůzka s americkými představiteli. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí řekl, že cílem rozhovorů bude „obnovit komplex vztahů“ mezi Moskvou a Washingtonem a připravovat případná jednání o konci války na Ukrajině. Tu Rusko zahájilo před téměř třemi lety na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

Lavrov dal najevo, že při případných diskusích o míru nehodlá Rusko, které vojensky okupuje část východní Ukrajiny a jehož armáda se snaží obsadit další ukrajinské území, dělat „územní ústupky“ vůči Kyjevu.

Udělalo je podle něj sovětské vedení při vzniku Sovětského svazu. Tvrdí, že Ukrajině tehdy připadla „obrovská území, která po staletí obhospodařoval ruský lid, stavěl na nich, zakládal města, budoval továrny a přístavy“.

Rusko na podzim roku 2022 v rozporu s mezinárodním právem za součást svého území prohlásilo čtyři ukrajinské regiony: Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast. Moskva je však ani po třech letech bojů nedokázala celé ovládnout. Už v roce 2014 anektovala ukrajinský poloostrov Krym.