Jednání o příměří je první podmínkou konec války. Trumfy ale drží Putin, míní Petráš
Americký prezident Donald Trump chce s Vladimirem Putinem na pátečním summitu na Aljašce jednat především o příměří a nemá v plánu diskutovat o dělení území. V rozhovoru pro agenturu AP Trump ve středu uvedl, že pokud Putin nebude souhlasit s ukončením války na Ukrajině, bude to mít velmi vážné důsledky. „Musíme si přiznat to, že trumfy v současné době drží Putin,“ říká plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš.
Donald Trump označuje za prioritu jednání se šéfem Kremlu o příměří na Ukrajině. Za jaké situace by mohl nastat klid na tamějších bojištích?
Těžko říci. Ale jednání o příměří má svoji logickou posloupnost. Těžko si lze představit, že by hlavní představitelé znepřátelených stran zasedli jednacímu stolu a jednali o ukončení konfliktu, když budou boje ukrajinské frontě přetrvávat. Příměří a zastavení bojů je hlavním předpokladem, aby mohly být znepřátelené strany u jednoho stolu a jednat o poválečném vyrovnání.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celý rozhovor s plukovníkem generálního štábu v záloze Zdeňkem Petrášem
Reportáže z frontových linií dokládají, že na ukrajinských pozicích sílí únava. Stále výrazněji na jednotky a jejich morálku doléhá nedostatek nových bojových sil. Dá se ale říci, že pozice se daří Ukrajincům do velké míry držet?
To bych neřekl. Jednotky bojují už dlouhou dobu. Neustálá rotace sil a zajištění operačních a strategických záloh je obrovským problémem pro ukrajinskou armádu. To, v jaké podobě se nachází frontová linie je, bych řekl, spíše vůle ruské strany a armádního velení. Spíše než to, že by Ukrajina usilovala o to, aby tuto obrannou linii udržela.
Podoba konfliktu má v současné době opotřebovávací charakter, ale je naprosto zjevné, že strategický cíl, který si stanovila ruská armáda a politické vedení, byl pravděpodobně dosažen. Teď se bude jednat o to, aby byla posunutá hranice Ukrajiny. A pravděpodobně v té podobě, jak bude klást na stůl své podmínky prezident Putin.
Ukrajinská armáda před pár dny popřela tvrzení Rusů, že se jim podařil průlom u Pokrovsku v Doněcké oblasti. Znamená to, že se zatím Moskva o větší ofenzívu nepokouší nebo se k ní může připravovat, jak podle prezidenta Zelenského naznačují přesuny ruských jednotek?
Ruská strana bude usilovat o další územní zisky. Ale možnost, že by postoupila o několik dalších desítek kilometrů a posunula a prolomila frontovou linii se mi nejeví jako pravděpodobná.
Ze zahraničních zdrojů přichází informace hovořící o tom, že Rusku se u Pokrovsku podařilo prolomit frontovou linii snaží se Ukrajince dostat do kleští. Pokrovsk je z hlediska strategického, ekonomického i průmyslového poměrně důležitý bod, takže tam pravděpodobně bude směřovat další úsilí Ruska.
Pokud Putin po summitu nebude souhlasit s příměřím, bude to mít vážné důsledky, řekl Trump
Číst článek
Ale jsem přesvědčen, že pokud se bude řešit poválečné uspořádání, tak se bude jednat především o tom, aby se Ruskem kontrolované ukrajinská území stalo i administrativně součástí Ruské federace.
Prezident Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že se už podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů, za které evropští spojenci koupí americké zbraně. Může i tento nový systém podpory pro Ukrajinu hrát větší roli ve snaze přimět Rusko k příměří?
Otázka je, jestli Ukrajina a politická a diplomatická síla evropských spojenců přiměje Putina k uzavření příměří. To je poněkud diskutabilní. Musíme si přiznat to, že trumfy v současné době drží Putin. Kdyby Ukrajina získala nové zbraně, munici a zbraňové systémy, pomůže jí to především získat kontrolu nad vzdušným prostorem. Minimálně s linií ukrajinské fronty.
To se v současné době nemůže jevit jako něco, z čeho by Putin dostal strach a z čeho by mělo obavu ruské vojenské velení. To by ukázala až opravdu reálná situace na frontové linii. Pokud se hovoří o příměří, bude to na základě dohody mezi oběma stranami. A Donald Trump bude hrát klíčovou roli jako zprostředkovatel.