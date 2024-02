Jednání o příměří v Gaze se protahuje. Komplikují ho spory ve vedení Hamásu

Nepřímá jednání Izraele s palestinským hnutím Hamás, jejichž další kolo začalo ve čtvrtek v Káhiře, komplikuje spor mezi exilovým politickým vedením Hamásu a jeho šéfem v Gaze. Informoval o tom v pátek večer deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle něj by šéf Hamásu v Gaze Jahjá Sinvár už souhlasil s dočasným příměřím, ale vůdce politického křídla Hamásu Ismáíl Haníja se snaží o větší ústupky ze strany Izraele a o dohodu o trvalém příměří. Tel Aviv 10:28 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Káhiře od čtvrtka jednají zástupci Hamásu s egyptskými činiteli | Zdroj: Reuters

„Jejich rodiny umírají (při bombardování a bojích),“ řekl jeden z činitelů listu WSJ s odkazem na situaci v Pásmu Gazy o podle něj ochotnějším přístupu vedení Hamásu v Gaze k dohodě o příměří. Haníja, který dlouhodobě žije v Kataru, naproti tomu podle WSJ žádá příslib trvalého příměří a větší ústupky ze strany Izraele.

V pátek rovněž vysoký izraelský představitel řekl stanici NBC News, že pravděpodobnost dohody je zatím 50 na 50 procent.

V Káhiře od čtvrtka jednají zástupci Hamásu s egyptskými činiteli, mimo jiné s tamním šéfem tajné služby Abbásem Kámilem, který se před týdnem v Paříži účastnil jednání se zástupci Izraele, Spojených států a Kataru.

V pátek vysoký egyptský představitel řekl agentuře AP, že na stole je návrh zahrnující šestitýdenní až osmitýdenní příměří v první fázi, během níž by Hamás propustil starší rukojmí, ženy a děti výměnou za stovky Palestinců z izraelských věznic. Zároveň by se během tohoto období dál jednalo o prodloužení příměří a propuštění více rukojmích a palestinských vězňů.

Součástí návrhu dohody je také to, že by Izrael povolil do Pásma Gazy vjezd až 300 kamionů denně s humanitární pomocí, zatímco nyní jsou to jen desítky, což je podle úřadů OSN velmi málo, a hrozí tam proto hladomor.

Izrael by též umožnil vysídleným Gazanům návrat do jejich domovů na sever, který je ale z větší části zničen. Vysídleno je kvůli bojům podle OSN na 1,9 z 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy, z toho víc než milion přebývá na jihu kolem Rafáhu u egyptských hranic.

Palestinští ozbrojenci z Hamásu a dalších teroristických skupin unesli 7. října asi 253 rukojmích při bezprecedentním a překvapivém útoku na izraelské pohraničí, při němž povraždili na 1200 lidí. Podle izraelské tajné služby drží Hamás v Gaze asi 132 unesených, z toho zřejmě 29 lidí už nežije.

Během dosud jediného příměří koncem listopadu, které trvalo týden, Hamás propustil 105 rukojmích, většinou žen a dětí, výměnou za 240 palestinských vězňů. Už v říjnu propustil čtyři ženy a jednu izraelskou vojačku zachránila armáda, když koncem října zahájila pozemní operaci v Gaze.

Podle serveru The Times of Israel by součástí výměny mohlo být i vydání těl dvou vojáků, kteří padli v Gaze v roce 2014, a propuštění dvou izraelských civilistů, které Hamás drží od roku 2014 a 2015 a kteří do Gazy vstoupili dobrovolně.