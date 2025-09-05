Fico podpořil ambice Ukrajiny na vstup do EU. ‚Jednání mělo smysl,‘ uvedl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil páteční setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem za smysluplné. Po jednání v Užhorodu rovněž prohlásil, že vzájemný dialog bude pokračovat, píše agentura Ukrinform. Slovenského premiéra, jehož často kritizuje kvůli Ficovým blízkým vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, také Zelenskyj informoval o výsledcích svého čtvrtečního telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Fico na společné tiskové konferenci se Zelenským podpořil bezpečnostní záruky pro Ukrajinu i její snahy o vstup do Evropské unie. Současně poukázal na přetrvávající rozdílné názory mezi Slovenskem a Ukrajinou v otázce energetiky.
Expertka: Fico vůbec Putina nechápe. Přikyvoval jeho vnímání světa, Slovensko ze Západu zatím ale netahá
Číst článek
Šéf Bílého domu evropské země vyzval, aby přestaly odebírat ruskou ropu, jejíž prodej pomáhá Moskvě financovat její už čtvrtým rokem trvající agresi vůči Ukrajině.
Právě Slovensko přitom usiluje o pokračování dodávek ropovodem Družba, o jejichž ukončení se Kyjev snaží. Fico Trumpova slova před novináři komentovat nechtěl. Vyslovil se ale pro vznik systému, který každé zemi zajistí bezpečné dodávky energií za přiměřené ceny.
„Děkuji vám za tuto návštěvu. Měli jsme smysluplný rozhovor. Je důležité, že mezi námi probíhá tento dialog, budeme v něm pokračovat,“ řekl Zelenskyj po setkání s Ficem. Dodal, že nynější tlak na Rusko ohledně ukončení války je nedostatečný.
Fico podpořil bezpečnostní záruky
Slovenský premiér dal opět najevo, že nesouhlasí s ukrajinskými útoky na ruskou ropnou infrastrukturu. Tyto útoky v srpnu vyústily v opakované přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba.
Fico dlouhodobě obhajuje dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko, zatímco některé další evropské země včetně Česka se závislosti na dodávkách ruských energií postupně zbavily.
Putin láká Zelenského na jednání do Moskvy. Nepřijatelné, reagoval Kyjev
Číst článek
Zelenskyj dnes řekl, že Ukrajina reaguje na ruské útoky na svou energetickou infrastrukturu a že tak bude činit i nadále. Kyjev je podle něj připraven zajistit bezpečnou přepravu ropy a plynu přes své území na Slovensko, pokud nepůjde o ruské suroviny.
„Přeji vám dobrý, spravedlivý mír. Přeji vám, aby jste co nejrychleji našli řešení, co se týče bezpečnostních záruk. Podporujeme všechny iniciativy, které vedou k příměří, které vedou k míru,“ prohlásil čtyřnásobný premiér Fico po vůbec první oficiální bilaterální schůzce se Zelenským od svého předloňského návratu do čela slovenské vlády.
„Věřím, že navzdory odlišným názorům, které máme, jsou vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou jsou odsouzené k lepšímu a kvalitnějšímu charakteru,“ řekl Fico, jenž letos na Zelenského opakovaně slovně útočil.
Učinil tak například po ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, když země loni neprodloužila platnost příslušné smlouvy s ruskou stranou.
Fico dnes řekl, že na druhou polovinu října navrhl další společné jednání slovenské a ukrajinské vlády.
Ukrajina usiluje o ukončení přepravy ruské ropy, po kterém nyní volá i Trump, jehož cílem je přivést Rusko a Ukrajinu k dohodě o míru. Zatímco Zelenskyj opakuje, že je pro co nejrychlejší zastavení bojů a je připraven se ihned na neutrální půdě sejít s Putinem, ruský prezident si klade dodatečné podmínky.