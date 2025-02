Jednání v Paříži podle Fialy k ničemu nepovede. ‚Je třeba neztrácet čas a přistoupit k činům,‘ uvedl

Neformální jednání větších unijních zemí, které na pondělní odpoledne do Paříže svolal francouzský prezident Emmanuel Macron, podle premiéra Petra Fialy (ODS) Evropě nepřidá na váze. Je podle něj třeba přistoupit k činům, revizi Green Dealu či omezení byrokracie, sdělila ČTK mluvčí vlády Lucie Ješátková. Praha 14:36 17. 2. 2025 (Aktualizováno: 14:56 17. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) na konferenci Školství 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéfové vlád Británie, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Nizozemska a Dánska mají v Paříži jednat o situaci kolem Ukrajiny poté, co americká administrativa dala najevo, že chystá jednání o příměří přímo s Ruskem bez účasti Evropanů.

Přítomni budou kromě Macrona také šéfka EK Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

„Další neformální diskuse, navíc týden po Evropské radě a pár dní před německými volbami, nikam nevedou a Evropa po další večeři vážněji brána nebude. Je třeba začít konat. V první řade revidovat Green Deal ve prospěch posílení konkurenceschopnosti, zásadně omezit byrokracii, důsledně vyhošťovat migranty, kteří se provinili proti našim zákonům, a investovat do naší obrany a bezpečnosti. Je třeba neztrácet čas a přistoupit k činům,“ citovala Ješátková premiéra.

‚Nebral bych to osobně‘

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že by z nepozvání Česka na konferenci ve Francii nebyl nervózní. „Bylo pozváno Polsko, podle mých informací je to s polskou delegací rovněž konzultováno a náš pohled na podporu Ukrajiny, na to, že se prostě oběť podporovat musí a agresor se nemůže nechat jen tak jednoduše vyhrát, aby naplnil všechny svoje cíle, tak tu máme s Polskem dlouhodobě stejnou,“ uvedl Rakušan.

„Nebral bych to nějak osobně. Dlouhodobě se Evropě vyčítá příliš mnoho lidí. Málo akceschopná. Já doufám, že z toho bude nějaký závěr a troufám si říct, že ten polský pohled je velmi podobný tomu našemu,“ dodal ministr vnitra.

Jednání v Paříži

Schůzka evropských lídrů se bude konat poté, co zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg šokoval Evropu prohlášením, že nebude mít místo u jednacího stolu pro rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války.

Kellogg dodal, že Ukrajina se bude vyjednávání účastnit a s Evropa se bude konzultovat. Evropské státy, které Kyjev zbrojně i finančně podporují, jsou šokovány, že přizvány nebyly. Také Ukrajina se obává toho, zda nebude její hlas upozaděn.

Španělský premiér José Manuel Albares k obsahu pondělního jednání podle Reuters řekl, že debata bude o tom, jak zabránit tomu, aby rozhovory o Ukrajině skončily odměněním ruské agrese. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó v pondělí obvinil evropské lídry, že chtějí zabránit dohodě o konci války na Ukrajině.

Během návštěvy Kazachstánu naopak přivítal jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. V Paříži se podle šéfa maďarské diplomacie sejdou „ti, kdo neustále přilévají oleje do ohně“. Jde podle něho o „frustrované evropské lídry, kteří v uplynulých třech letech vedli chybnou strategii, jež nás přivedla do nebezpečí eskalace“.