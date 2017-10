Jednatřicetiletý kancléř? Sebastian Kurz ovládl titulky rakouského i evropského tisku

Sice ještě nejsou spočítány korespondenční hlasy, podle průběžných výsledků ale lidová strana ÖVP dostala téměř 32 procent hlasů. Druhá skončila protiimigrační Svobodná strana Rakouska FPÖ pod vedením Hanse-Christiana Stracheho. Na třetím místě pak s necelými 27 procenty zůstali sociální demokraté, pro které jde zároveň o nejhorší výsledek v historii strany. Všímá si toho například list Der Standard.

Pravděpodobný nový rakouský kancléř je i na první straně listu Der Standard | Zdroj: Repro Der Standard

Podle Standardu volili Svobodné hlavně lidé s výučním listem, zatímco u vysokoškoláků vedli právě vítězní lidovci. Rakousko teď míří doprava, hlásá německý deník Die Zeit. Předseda lidovců Sebastian Kurz se stane nejmladším předsedou vlády v historii Rakouska - prezident Alexander van der Bellen už oznámil, že ho pověří sestavením vlády.

Kancléř, kterému je 31

„SPÖ se nepodařilo odstranit problém migrace a nahradit ji ostatními. Měla také slabou volební kampaň,“ komentuje výsledky voleb rakouský deník Die Presse na první straně v článku Jednatřicetiletý kancléř?

Jednatřicetiletý kancléř? ptá se Die Presse | Zdroj: Repro Die Presse

Sebastian Kurz jasně ovládl i titulky bulváru. Nejčtenější deník Kronen Zeitung píše o „více či méně špinavém volebním boji“ a také zdůrazňuje věk pravděpoodbného nového kancléře Kurze.

Oficiální výsledky potvrdí rakouské úřady až v pondělí, kdy budou započítány i korespondenční hlasy. Už teď je ale víceméně jasné, že bude zemi šéfovat černomodrá koalice, píše německý týdeník Die Zeit.

I když se prý ve volebním štábu sociálních demokratů při oznámení předběžných výsledků hlasitě tleskalo, nemá strana podle Zeitu jediný důvod k radosti ze třetího místa. Před sebou má totiž minimálně pět let v opozici, dodává německý deník.

Titulka rakouského bulvárního deníku je jasná: Sebastian Kurz | Zdroj: Repro Kronen Zeitung

Triumfální úspěch

Na předběžné výsledky rakouských voleb reaguje mimo jiné také britský list The Guardian. Podle něj je o poprvé v rakouské historii, co dvě pravicové strany v parlamentních volbách navýšily počet křesel v Národní radě, aniž by samy sobě přetáhly voliče.

Pro Sebastiana Kurze je to triumfální úspěch, píše The Guardian. Čeká ho ale dilema, zda vytvoří koalici s krajně pravicovými Svobodnými, jak předpokládají někteří analytici. Protiimigrační strana je v Rakouskou dlouhodobě spojovaná s bývalými nacisty, připomíná The Guardian.

Z českých deníků má zprávu o rakouských ovlbách na první straně například MF Dnes s titulkem „Mladík kanceléřem, Kurz vyhrál“ nebo Lidové noviny: „Mladá krev v čele Rakouska“.

Francouzské noviny Le Figaro ve svém pondělním vydání píšou o Kurzovi jako o mladém vlkovi rakouské pravice, který má zamířeno do kancléřství. Německý Der Tagesspiegel se věnuje saským zemským volbám, o Kurzovi píše na podvalu v článku „Rakousko míří doprava“.