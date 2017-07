'Jeffe, už bych si tě nevybral', zkritizoval Trump svého ministra spravedlnosti

Americký prezident Donald Trump lituje, že si vybral jako ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Trump v rozhovoru s listem The New York Times (NYT) prohlásil, že kdyby věděl, že se Sessions vzdá formálního dohledu nad vyšetřováním ruské kauzy, vybral by si na tento vládní post někoho jiného.

