Finančník Epstein, obviněný ze sexuálního zneužívání, podle médií spáchal sebevraždu

Americký finančník Jeffrey Epstein byl v sobotu ve věznici v New Yorku nalezen mrtev, podle médií spáchal sebevraždu. V cele na Manhattanu čekal na proces po obviněních, že ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě sexuálně vykořisťoval desítky nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Šestašedesátiletý Epstein byl ve vazbě od 6. července a hrozilo mu až 45 let za mřížemi.

New York 16:35 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít