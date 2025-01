Jelínek: Předčasné volby nejsou pro rozvrácené Slovensko řešením. Kampaň by zemi ochromila

Proti politice premiéra Roberta Fica a za proevropské směřování země demonstrovalo koncem minulého týdne na Slovensku na 100 000 lidí. Podle premiéra byly protesty organizovány na základě lží. Výzvu k odstoupení z funkce odmítl. „Na Slovensku je dnes tendence prohlubovat příkopy ve společnosti, hledat vnitřního i vnějšího nepřítele, podezírat ostatní z pokusu o státní převrat,“ popisuje v pořadu Jak to vidí... politolog Lukáš Jelínek ještě. Jak to vidí... Praha/Bratislava 15:36 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti na protivládním protestu v Bratislavě, Slovensko, 24. ledna 2025 | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Na příkladu Slovenska vidíme, kam až může dojít, když necháme politickou rétoriku a ostré lokty politiků zajít příliš daleko. Robert Fico teď nemá jinou možnost než radikalizovat svoji rétoriku. Žádné jiné partnery z demokratického spektra totiž na svoji stranu přilákat nemůže,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... politolog Lukáš Jelínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Lukáš Jelínek. Moderuje Zita Senková

„U nás se sice debatuje, jestli stavět proti hnutí ANO zeď, strany ale stále ještě dokážou udělat průnik. Bariéry naštěstí ještě nejsou tak vysoké,“ porovnává.

Trojkoalice Roberta Fica ztrácí vládní většinu. Poslanecký klub Slovenské národní strany opustili loni tři poslanci. Minulý pátek pak Hlas – sociální demokracie vyloučil ze svých řad dva zákonodárce. Řešením by zřejmě byly předčasné volby. Podle politologa ale nejsou příliš pravděpodobné.

„Rozpustit Národní radu Slovenské republiky není úplně jednoduché. Navíc vypustit si vlastní rybník se nikdy nikomu nechce. Vládní poslanci nebudou chtít riskovat ústup ze slávy, ztrátu moci i ztrátu ekonomických výhod. Robertu Ficovi navíc komplikuje situaci nejenom stav jeho koaličních partnerů, ale možná ještě mnohem více stav slovenské ekonomiky.“

Problematická totiž může být reakce Slováků na úsporný balíček, který prosadila Ficova vláda. „V tuto chvíli se Směr ještě opírá i o sociálnědemokratické voliče, kteří si stranu pamatují jako někdejší relativně demokratickou, normální politickou stranu. V nadcházejících týdnech a měsících je ale může strana ztratit právě pro svoji ekonomickou a sociální politiku.“

Patová situace

I když by Ficově vládní koalici předčasné volby teoreticky mohly prospět, v současnosti jsou jen těžko představitelné.

„Na Slovensku je dnes tendence prohlubovat příkopy ve společnosti, hledat vnitřního i vnějšího nepřítele, podezírat ostatní z pokusu o státní převrat. A tady ani nevíme, jestli je to myšlenková nebo psychická úchylka Roberta Fica, anebo jestli tomu skutečně upřímně věří. Anebo jestli se dokonce snaží dělat kroky, aby to působilo, že se na Slovensku chystá státní převrat... V takové situaci by volební kampaň byla mnohem drsnější než kdykoli předtím. A mohla by zemi citelně ochromit.“

Zemi si rozvracet nedáme, hřmí Fico. Vládu mu ale může položit vlastní koalice Číst článek

Lepším řešením by podle politologa bylo dát dohromady jednotlivé stranické kluby. „Případně, pokud by opozice získala šanci složit Ficovu vládu a iniciovala by jiný vládní projekt, bylo by to mnohem lepší než předčasné volby. Politická situace na Slovensku je ale už tak rozbitá, že přimět všechny zasednout k jednacímu stolu bude nadlidský úkol.“

Vzniklou patovou situaci ale nezavinil jen dlouhodobý stav slovenské politiky, ale i vnější vlivy. „Lidé jsou vystresovaní z války. Někteří mají i pocit, že by možná bylo lepší vyhovět těm velkým. V tomto případě Rusku. Možná Americe, pokud by se Trump dohodl s Putinem. Vstupují do toho samozřejmě i rozpory mezi periferií a centrem.“

„V jednu chvíli se nashromáždilo tolik faktorů, že v celkovém součtu nedávají zemi dobrou perspektivu. Pokud se neobjeví někdo, kdo bude mít důvěru a autoritu. Slovenský prezident Petr Pellegrini ale v tomto zklamal. Mezi vládní a opoziční tábor se nepostavil, naopak se výrazně přiklonil na stranu Roberta Fica, čímž stvrdil patovost situace...,“ dodává Lukáš Jelínek.