Povstalci v Jemenu naverbovali za čtyři roky 18 000 dětí. Rodiče jejich zapojení do bojů často tají

Jemenští povstalečtí Húsíové, kteří bojují čtyři roky proti vládě, do svých řad naverbovali 18 000 dětských vojáků. Uvedla to agentura AP s odvoláním na vojenského představitele Húsíů, který nechtěl být jmenován. Do bojů posílají v Jemenu děti obě strany, povstalci ale verbují děti systematicky a v mnohem větším počtu. Saná 10:14 19. prosince 2018

OSN dosud odhadovala, že z obou stran bylo naverbováno zhruba 2700 dětí, Počet udávaný povstalci toto číslo mnohonásobně převyšuje. Húsíové oficiálně tvrdí, že děti nepřijímají a že je odmítají, když se přihlásí dobrovolně. Rodiny většinou zapojení svých dětí do bojů tají.

AP hovořila s několika dětskými bojovníky. Někteří řekli, že se připojili dobrovolně kvůli penězům a možnosti používat zbraň. Další ale uvedli, že byli uneseni z domovů, ze škol i z hřišť. Húsíové je nasazují na hlídky i do boje.

Třináctiletý Rijád řekl, že polovina bojovníků, s nimiž byl na frontové linii, byly děti. Povstalci jim rozkázali postupovat, i když protivník útočil letadly.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) v Jemenu zemřelo nebo bylo zmrzačeno na 6000 dětí, OSN ale není schopna zjistit, kolik z nich bylo bojovníků. Učitel z města Damár sdělil, že jenom z jeho školy zemřelo v boji 14 žáků, jež naverbovali povstalci. Část z těchto dětí byli synové Húsíů, kteří své syny sami poslali bojovat.

Expertní skupina OSN v srpnu konstatovala, že děti využívají i jednotky vládní koalice. Zaměřují se na děti z táborů pro vysídlence a nabízejí vysoké odměny. Děti jsou nasazovány do „podpůrných“ činností, někdy i do boje. Tato skupina ale konstatovala, že dvě třetiny dětských bojovníků v Jemenu jsou na straně povstalců. Koalice má k dispozici asi 140 000 vyzbrojených vojáků, zatímco Húsíové mají 60 000 bojovníků a kvůli vysokým ztrátám jsou nuceni neustále své řady doplňovat.

Rodiče i učitelé popsali agresivní kampaň zaměřenou na děti. Húsíové údajně v Saná obcházejí domácnosti a říkají rodičům, že buď vydají syny, nebo musejí zaplatit válečnou daň. Húsíové podle rodičů rozdělili hlavní město na zóny a stanovili kvóty, podle nichž musejí supervizoři dodat nové bojovníky. „Zdá se to náhodné, ale není,“ řekl o systému verbování v Saná novinář, který uprchl do Maríbu, jenž je v rukou vlády.

‚Válka proti židům a křesťanům‘

Odvedené děti procházejí „kulturním centrem“, kde se po dobu jednoho měsíce účastní kurzů náboženství. Dostanou informaci, že se připojily ke svaté válce proti židům a křesťanům a proti těm arabským zemím, které podlehly západnímu vlivu. Jsou ujištěny, že pokud zemřou, stanou se mučedníky a dostanou se do nebe. Motivace se posiluje příklady útoků, při nichž protivník zabil civilisty.

„Když z toho centra vyjdete, nechce se vám už vrátit domů, chcete bojovat,“ řekl Muhammad, který mezi povstalci bojoval od 13 do 15 let. Po „kulturní přípravě“ následuje vojenský výcvik, děti při něm dostávají kát, používaný jako stimulant. V Jemenu jej žvýká každý, kdo na to má, pro děti z chudých rodin je dostupnost kátu u Húsíů lákavá.

Po měsíci vojenského výcviku jdou děti do boje. Dostanou náramek s vyrytými osobními údaji, podle nichž jsou pak případně těla vrácena rodinám. Húsíové náramkům říkají „klíč k nebi“.