Proti spojencům stojí asymetrický protivník. Nevíme, kde mají Húsíové velení, říká odborník

Americké a britské síly po deseti dnech podnikly druhou vlnu vzdušných úderů na pozice jemenských povstalců. Pentagon sdělil, že cílem náletu byly podzemní a muniční sklady Húsíů, kteří své útoky na lodě plující v Rudém moři označují za projev solidarity s hnutím Hamás. „Jde o snahu eliminovat veškeré síly protivníka a získat vzdušnou převahu," vysvětluje pro Radiožurnál Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Rozhovor Saná 17:46 23. ledna 2024

První podobný úder před deseti dny označovali někteří komentátoři spíš za varovný. Byl tento noční útok intenzivnější?

Bezpochyby intenzivnější byl. Zůstává otázkou, zda to bylo útok plánovaný na toto období, nebo to byl útok, který vyplynul z toho, že útoky Húsíů v Rudém moři na obchodní lodě pokračovaly. Tudíž se uvidí, zda útoky budou pokračovat i dále či nastane jiný druh operace.

Má se za toho, že Húsíové mají k dispozici rozsáhlý moderní bojový arzenál, a taky důkladně vyškolenou obsluhu raketových systémů díky podpoře z Íránu. Jak razantní může být jejich odpověď na nálety, kterou slibují?

Je důležité si uvědomit, že toto jsou informace, které máme z otevřených zdrojů. Nicméně hovoří o tom, že tato povstalecká skupina by mohla mít poměrně sofistikované moderní zbraně a že by mohla být vycvičená i ze strany Íránu. V každém případě proti spojencům stojí asymetrický protivník, u kterého není známo, jakou má organizační strukturu, jaký má systém velení, kde se nachází a kde je lokalizován.

Z tohoto titulu je těžké jakkoliv kvalifikovat to, co spojenci, tedy Velká Británie, Spojené státy a další země, budou muset učinit pro to, aby se situace v Rudém moři stabilizovala do té míry, že provoz komerčních lodí bude v této oblasti bezproblémový. Ale to je předmětem spíše zpravodajské hry, zpravodajských informací, a sledovat to, jaká síla ze strany jemenských Húsíů vystupuje proti spojencům, je v tuto chvíli těžké jakkoliv definovat.

Jak Británie, tak Spojené státy ujišťují, že Washington a Londýn povedou proti Húsíjským povstalcům další a delší vojenskou operaci. V porovnání s předešlými operacemi, o jak mimořádnou akci západních spojenců jde. Kdy jsme byli naposledy svědkem něčeho podobného?

Těch případů je celá řada. Můžeme si toto spojit s operacemi, které proběhly v Afghánistánu či v Iráku, kdy docházelo k úderům na velitelská stanoviště, na velitelskou strukturu protivníka, na protivzdušnou obranu ve snaze eliminovat veškeré síly protivníka ve vzduchu a získat vzdušnou převahu.

To se de facto děje i teď. To, co se odehrává na jemenském území, má za cíl eliminovat schopnost jemenských povstalců dále odpalovat rakety směrem na lodě pohybující se v Rudém moři. A to, že by tento druh operační činnosti měl přerůst v pozemní operaci, si v tuto chvíli neodvažuju tvrdit.

V každém případě to, o co jde Spojeným státům, Velké Británii a dalším zemím, které operují v tomto území s tímto cílem, je především zajistit onu zmiňovanou komerční dopravu v Rudém moři a bezpečnost komerční dopravy.

Pokud by tohoto nebylo dosaženo, pokud by lodní doprava měla dále pokračovat cestou směrem na mys Dobré naděje okolo Afriky, tak by se vše prodražilo a způsobilo by to těžkosti ne jenom pro Evropu, ale pro celý svět. Takže to, co se v tuto chvíli odehrává, je především snahou eliminovat schopnost jemenských povstalců odstřelovat raketami a dalšími prostředky obchodní lodě v oblasti Rudého moře.

