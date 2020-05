Jemen na pokraji katastrofy. ‚Covid-19 není jen další krizí, zemi může zdevastovat,‘ varují organizace

Jemen zaznamenal po několika týdnech nejméně 10 nových případů nákazy koronavirem a podle Organizace spojených národů (OSN) se tak postupně potvrzují obavy, že v zemi dochází k nekontrolovatelnému komunitnímu šíření viru. Pro zemi, kterou již přes pět let sužuje občanská válka, humanitární krize, a již v nedávných měsících zasáhly epidemie cholery i rozsáhlé záplavy, může být další krize zcela devastující. San'á 11:41 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jemen se v době pandemie koronaviru potýká i s epidemií cholery či hladomorem | Foto: Khaled Abdullah | Zdroj: Reuters

Nově infikované ohlásily jemenské úřady minulou středu v městě Aden, kde se výskyt onemocnění potvrdil celkem u pěti lidí. Šlo tak o první nakažené od doby, kdy se takřka před měsícem objevil první případ onemocnění. Přístavní dělník z jihu země byl ale brzy prohlášen za vyléčeného.

Nyní čísla denně rostou. Země tak v reakci na šíření viru přistoupila k uzavření mešit a tržišť. Desítky lidí, kteří byli s nakaženými v kontaktu, byly okamžitě izolovány.

Podle OSN se koronavirus v zemi pravděpodobně šíří komunitně a nekontrolovatelně. Byť jde na první pohled nepatrný přírůstek, lidskoprávní organizace Human Rights Watch varuje, že vypuknutí další epidemie v Jemenu by mohlo – i při mírnějším průběhu – nejen ochromit již výrazně oslabený zdravotnický systém, ale především mít na situaci v zemi, kterou už pět let sužuje občanská válka, zcela devastující následky.

„Vzhledem k šíření koronaviru v okolních zemích a otřesnému stavu zdravotnictví v Jemenu se vypuknutí (epidemie) zdá nevyhnutelné. Covid-19 může být daleko závažnější krizí v porovnání s těmi, které místní již zažili,“ tvrdí organizace.

Humanitární krize

Spojené národy považují situaci v Jemenu za nejvážnější humanitární krizi současnosti. Na 14 milionů lidí trpí hladem a již přes rok zemi sužuje epidemie cholery, kterou se podle Světové zdravotnické organizace dosud nakazilo přes 220 tisíc lidí. Situaci komplikují i záplavy na jihu země, kvůli nimž přišly o domov stovky lidí.

Pokud by se obavy z nastupující epidemie koronaviru potvrdily, může podle zmíněných organizací dojít ke zhroucení infrastruktury a zdravotnického systému. Jak uvádí server BBC, místní zdravotníci upozorňují především na nedostatek ochranných pomůcek a teploměrů, na mnoha místech není k dispozici ani klasická ambulantní péče. Až 18 milionů lidí navíc podle Dětského fondu OSN nemá přístup k pitné vodě, dezinfekci či hygieně, což brání efektivní prevenci i samotnému boji se šířením infekce.

Omezeny jsou i kapacity pro případný nárůst pacientů s onemocněním covid-19. V zemi fungují jen čtyři laboratoře pro testování vzorků, nemocnice nemají k dispozici ani dostatek plicních ventilátorů. Ty by navíc v některých nemocnicích nešlo kvůli nefungující elektrické síti ani spustit.

Pokud by Jemen postihla další epidemie, zdravotnický systém by nemusel být připraven epidemii dlouhodobě vzdorovat, upozorňuje americký list The New York Times.

Nedostatek prostoru

Jakýkoliv prostor pro zlepšení situace a podporu infrastruktury však komplikuje pokračující občanská válka. Opakované výzvy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k přerušení bojů, aby mohla země rizikům čelit, zůstávají prakticky nevyslyšeny.

Jediným pokusem zůstává jednostranný klid zbraní, který 9. dubna na dva týdny vyhlásila koalice vedená Saúdskou Arábií. K jeho prodloužení však následně nedošlo.

Namísto zmírnění konfliktu či zahájení mírových rozhovorů se situace naopak výrazně zhoršila. Jak vyplývá z databáze Yemen Data Project, která válku detailně sleduje, saúdské letecké útoky se během několika týdnů zvýšily o přibližně 30 procent.

Boje zahájili i húsijští povstalci v provincii Marib a město Aden se ocitlo pod kontrolou separatistů. Uzavření vzdušného prostoru navíc způsobilo, že se materiální pomoc či někteří humanitární pracovníci se do země vůbec nedostali.

Hranice katastrofy

V porovnání se zbytkem světa nejsou oficiálně potvrzená čísla spojená s koronavirem nijak dramatická. Kontext trvajícího konfliktu a zhrouceného zdravotnického sytému může ale podle odborníků dodat epidemii koronaviru na síle a proměnit podobu současné humanitární krize.

„Se zesílením bojů může šíření nemoci covid-19 posunout Jemen na okraj katastrofy,“ uvedla v prohlášení Tamuna Sabadzeová z nevládního Mezinárodního záchranného výboru (International Rescue Committee, IRC).

Jedinou nadějí zůstává podle ní rozhodná reakce ze strany mezinárodního společenství. „Pokud nebudeme jednat nyní, může mít covid-19 v Jemenu devastující následky. Je stále čas zasáhnout a ulehčit utrpění místních obyvatel. Země jako USA, Velká Británie a Francie by měly donutit hlavní aktéry konfliktu k odložení zbraní a ukončení války,“ dodala Sabadzeová.