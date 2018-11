Mezinárodní společenství může ukončit nesmyslný cyklus násilí, řekl šéf OSN. V Jemenu ale pokračují boje

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k okamžitému ukončení bojů v Jemenu a varoval, že v zemi hrozí nejhorší hladomor na světě za desítky let. Informovaly o tom světové agentury. „Jemen teď stojí před propastí. Po humanitární stránce je situace zoufalá. Musíme udělat maximum, abychom zabránili dalšímu zhoršení už tak špatných podmínek,“ uvedl Guterres před novináři v OSN. New York 21:02 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jemen, kde také zuří občanská válka, sužuje celosvětově nejhorší hladomor za poslední desetiletí. | Zdroj: Reuters

Doplnil přitom, že nejnovější politický vývoj vytvořil naději na ukončení bojů. Zároveň vyzval všechny válčící strany konfliktu, aby okamžitě ukončily násilnosti, a to zejména v okolí měst a u důležité infrastruktury.

Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují menšinoví šíitští Húsíové podporovaní šíitským Íránem a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, které od března 2015 pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala tisíce lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domovy.

‚Nesmyslný cyklus násilí‘

Gutteres hovořil tři dny poté, co americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval k zastavení bojů v Jemenu a oznámil, že tento měsíc mají být zahájeny rozhovory o ukončení konfliktu, které se budou konat pod záštitou OSN. K výzvě USA se připojilo i několik dalších zemí.

„Musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom maximalizovali šanci na úspěch,“ řekl Guterres. Zároveň vyzval válčící strany, aby neblokovaly dodávky komerčního zboží a humanitární pomoci do Jemenu a zapojily se bezpodmínečně do mírových rozhovorů.

„Mezinárodní společenství má teď opravdovou příležitost ukončit nesmyslný cyklus násilí a zabránit bezprostředně hrozící katastrofě,“ řekl generální tajemník OSN. „Teď je čas konat,“ zdůraznil.

Navzdory jeho výzvám boje v Jemenu ale pokračovaly. Arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií oznámila, že zaútočila na mezinárodní letiště v Saná a na přilehlou leteckou základnu využívanou šíitskými povstalci.