Jemenská vláda se dohodla, že ukončí boje s částí povstalců. O mír se zasadila Saúdská Arábie

Jemenská vláda uzavřela dohodu o ukončení bojů s povstalci na jihu země. Znamená to uzavření jedné z front ve válkou zmítané zemi. Dohoda by měla vést k proměně jemenské vlády a přeskupení sil. Víc než pět let trvající konflikt ale neukončí, protože se netýká hlavní povstalecké síly - Húsíjů ovládajících převážně sever Jemenu.

