První krok k míru v Jemenu. Šíitští povstalci se začnou stahovat z klíčových přístavů, oznámila OSN

Povstalečtí Húsíové se v sobotu začnou stahovat z přístavního města Hudajdá a dalších dvou klíčových přístavů v Jemenu, oznámila v pátek OSN. Proces by měl trvat čtyři dny, tedy do úterý. Podle agentury AFP je to první krok k příměří dojednanému v prosinci na rozhovorech ve Švédsku.

