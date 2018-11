Jemenští šíité ohlásili zastavení palby na protivníka. Vláda potvrdila účast na mírových jednáních

Šíitští povstalci v Jemenu oznámili, že zastavují útoky na arabskou koalici, která proti nim v jemenské válce bojuje pod velením Saúdské Arábie. Jemenská vláda mezitím potvrdila zmocněnci OSN pro Jemen účast na chystaných mírových jednáních. Arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií nicméně v pondělí večer podnikla nálety na pozice povstalců v jemenském přístavním městě Hudajdá. Saná (Jemen) 22:05 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista v jemenském Saná | Foto: Khaled Abdullah/File Photo | Zdroj: Reuters

Zmocněnec OSN Martin Griffiths chce ještě letos svolat obě strany k jednání do Švédska. Jemenská vláda už mu poslala dopis, v němž potvrzuje svou účast. Žádá ale také Griffithse, aby zajistil rovněž bezpodmínečnou účast protistrany.

Vůdce šíitů Muhammad Alí Húsí v pondělí vyzval své stoupence, aby zastavili útoky vedené raketami a bezpilotními letadly proti nepříteli, a dali tak šanci Griffithsově úsilí.

Griffiths v pondělí na twitteru napsal, že vítá rozhodnutí Húsíů zastavit útoky na arabskou koalici. Zároveň vyjádřil naději, že znesvářené strany konfliktu se budou ovládat a vytvoří tím prostředí potřebné pro politické rozhovory.

Zmocněnec OSN, který má být tento týden v Saná, prohlásil, že by chtěl co nejrychleji svolat jednání o ukončení války do Švédska. Žádné datum zatím ohlášeno nebylo.

Agentura AFP nicméně uvedla, že Británie v pondělí dalším členským státům Rady bezpečnosti OSN předložila návrh rezoluce o Jemenu. Text požaduje okamžité ukončení bojů v přístavním městě Hudajdá a dává znesvářeným stranám konfliktu dva týdny na odstranění veškerých překážek, které stojí v cestě dopravení humanitární pomoci do Hudajdá.

Jemenský konflikt

Konflikt v Jemenu začal v roce 2014 a vyžádal si podle OSN už asi 10 tisíc obětí na životech. Na straně vlády bojuje proti šíitům arabská koalice. Saúdský král Salmán v pondělí řekl, že podporuje OSN ve snaze ukončit jemenskou válku.

Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že v pondělí večer arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií podnikla na pozice povstalců v Hudajdá asi deset náletů a v okolí města byly slyšet boje.

Přístavní město Hudajdá, které leží ve stejnojmenné provincii, je hlavní vstupní branou pro zásobování země, která je na pokraji hladomoru. Město je v rukou šíitských povstalců už od roku 2014 a v současné době čelí ofenzivě provládních sil, zahájené 13. června. Podle svědků se místní obyvatelé po pondělních oznámeních domnívali, že začal v Hudajdá platit klid zbraní, nálety je ale přesvědčily opaku.