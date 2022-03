Válka připravila děti v Jemenu o léčbu, jež jim může zachránit život. Lékaři z ciziny do země nemohou

Zatímco šestnáctiletá Jemenka Zamzam Hizámová čekala na sponzora, který by jí zaplatil operaci vrozené srdeční vady, její nohu postihla gangréna způsobená neléčeným onemocněním, píše agentura Reuters. Válka v Jemenu trvá přes sedm let, zničila tamní zdravotnický systém, brání příjezdu zahraničních chirurgů do země i výjezdu obyvatel do zahraničí a prohloubila chudobu. Stejně jako miliony dalších Jemenců čeká Hizámová na život zachraňující léčbu.

Saná 23:07 17. března 2022