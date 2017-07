'Jen jsem dělal svoji práci.' Trump poprvé předá Medaili cti, ocení veterána z Vietnamu

Život Jamese McCloughana

Vyrůstal ve městě Bangor v Michiganu, kam se jeho rodiče přestěhovali, aby převzali rodinnou farmu. Celý život byl atlet a na vysoké škole hrál fotbal a baseball. Poté, co vystudoval sociologii a učitelství v roce 1968, začal pracovat jako učitel a trenér na státní škole v Michiganu. O tři měsíce později byl ve věku 22 let povolán do armády. Základní trénink podstoupil v září 1968 v Kentucky. Jeho sportovní zkušenosti a trénování mu daly základy ve sportovní medicíně a jeho velitelé si toho zakrátko všimli. Po dvou měsících se přesunul do Texasu, kde dokončil výcvik jako odborný zdravotník. Během posledního dne výcviku se dozvěděl, že jeho další kroky povedou do Vietnamu. Po službě ve Vietnamu se vrátil k učení a trénování jako profesi. V roce 1972 získal titul z psychologie a poradentství na michiganské univerzitě. Za svou práci dostal během let mnoho ocenění.