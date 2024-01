‚Dnes je to Ukrajina, zítra to může být Tchaj-wan.‘ Stoltenberg vyzval k pokračování pomoci Kyjevu

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg věří v další podporu Ukrajiny spojeneckými zeměmi. A to včetně Spojených států, kam přicestoval na několikadenní návštěvu. V úterý se setká s představiteli Sněmovny reprezentantů a Senátu, kde uvízl zákon další finanční pomoci Ukrajině. Od stálého zpravodaje Washington 7:18 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a ministr zahraničí USA Antony Blinken na tiskové konferenci na ministerstvu zahraničí ve Washingtonu | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

„Pokračování v podpoře Ukrajiny je v zájmu bezpečnosti samotných členských zemí NATO,“ řekl po jednání se šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem Jens Stoltenberg.

Válka na Ukrajině potrvá nejméně další dva roky, předpovídají západní zpravodajové Číst článek

Byla by to podle něj tragédie pro Ukrajince, kdyby ruský prezident Putin vyhrál, ale také by to znamenalo nebezpečí pro celý svět.

Povzbudilo by to lídry autoritářských režimů, nejen Putina, ale i ty v Severní Koreji, Íránu nebo Číně, k použití síly. „Dnes je to Ukrajina, zítra to může být Tchaj-wan,“ uvedl Stoltenberg.

Americký ministr zahraničí Blinken potvrdil, že pro úspěch Ukrajiny a porážku Ruska je životně důležité, aby Kongresem prošel balík další finanční pomoci Ukrajině, o který prezident Biden požádal.