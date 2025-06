‚Jeremy Clarkson kazí život ve městě.‘ Britský venkov nezvládá nápor turistů a nových obyvatel

Britské venkovské město Chipping Norton se stalo magnetem na turisty hlavně skrze televizní pořad Clarksonova farma bývalého moderátora seriálu Top Gear Jeremyho Clarksona. S velkým množstvím příchozích lidí město nyní plánuje výstavbu 350 nových domů, s čímž ale nesouhlasí místní obyvatelé. „Neexistuje infrastruktura, která by zvládla příchod všech nových lidí,“ říká pro web Daily Mail místní obyvatelka. Chipping Norton 19:10 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie Jeremyho Clarksona z pořadu Clarksonova farma | Foto: Amazon Studios | Zdroj: Profimedia

Město ale neproslavil pouze pořad o farmě Diddly Squat, ale také návštěvy od celebrit jako fotbalisty Davida Beckhama a jeho manželky Victorie nebo modelky Kate Moss. Zobrazení malebného života v Clarksonově farmě ale ke zvýšené poptávce po bydlení v Chipping Norton přispívá nejvíc.

Plánované nové domy by se měly nacházet v blízkosti Clarksonovy farmy. Na příchod nových obyvatel ale podle místních není město připraveno, píše webu Daily Mail.

„Postavili nám tu nové domy a cítíme jen splašky, protože kanalizace je nezvládá,“ popisuje Jane Hancox, která se v Chipping Norton, města severozápadně od Oxfordu, narodila. „V průběhu let se to zhoršilo, když sem přišli všichni lidé. Silnice nejsou dost velké, je to směšné. Doprava je noční můra. Nemůžeme se dostat ani k lékaři,“ dodává.

Někteří nově příchozí tvrdí, že je k přestěhování přilákal právě Clarksonův seriál. Mnoho z nich ale přiznává, že svého rozhodnutí nyní litují, protože ve městě „není, co dělat“.

Fanynkou Clarksonova pořadu, která se kvůli němu do Chipping Norton i přestěhovala je například Bianca.

„Přestěhovala jsem se sem kvůli Jeremymu, ale pravděpodobně se vrátím do Londýna. Tady není doslova nic. Mám pocit, že jsem si asi neudělala dostatečný průzkum. Asi jsem tu měla nejdřív zůstat týden v hotelu, abych zjistila, jak to tu vypadá,“ lituje nyní svého rozhodnutí.

Podle místních jsou také problémem rostoucí ceny ve městě, které jsou podle některých dokonce vyšší než například v Londýně.

„V naší vesnici měly být dostupné domy pro lidi z vesnice, ale většina z nich připadla cizincům,“ říká Scott Sumners z Chipping Norton, podle kterého Jeremy Clarkson kazí život ve městě. „Před 20 lety jsme neměli žádné problémy. Pořád je tu spousta milých lidí, ale je tu tolik turistů. V sobotu večer je tu trochu rušno,“ doplňuje.