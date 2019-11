Zůstal bych neutrální, řekl Corbyn k otázce setrvání Británie v EU. ‚Lhostejnost,‘ kritizoval ho Johnson

Lídr britských labouristů Jeremy Corbyn by jako případný předseda vlády nevedl kampaň za setrvání v Evropské unii. Podřídil by se výsledkům možného dalšího referenda. Corbyn to řekl v televizi BBC, kde na dotazy publika odpovídali před nadcházejícími volbami lídři čtyř parlamentních stran. Předčasné volby se v zemi budou konat 12. prosince. Londýn 9:31 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeremy Corbyn | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

„Jako předseda vlády bych přijal neutrální stanovisko, abych mohl spojit naši společnost a ukončit nekonečnou debatu o brexitu. Alternativy by byly obchodní dohoda s Evropou nebo setrvání v EU,“ řekl Corbyn.

Šéf opozičních labouristů prohlásil, že jeho vláda by vyjednala s Bruselem novou brexitovou dohodu, a v referendu by o ní dala hlasovat do půl roku. Lidé by si tak v dalším referendu mohli vybrat, zda chtějí z EU odejít s novou dohodou, nebo v unii zůstat.

V pořadu BBC se v pátek jednotlivě představili lídři čtyř stran: premiér Boris Johnson za konzervativce, Jeremy Corbyn jako lídr labouristů, Jo Swinsonová z Liberálních demokratů a předsedkyně skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová.

‚Bermudský trojúhelník‘

Na Corbynovo prohlášení reagoval Johnson výtkou, že nerozumí, jak Corbyn může být „lhostejný“ v tak zásadní otázce jako brexit.

I současný premiér ale čelil otázkám na tělo. Stejně tak jako v úterní debatě i v pátek byl Johnson tázán na důležitost osobní integrity a pravdomluvnosti v politice.

V debatě došlo i na zprávu parlamentní bezpečnostní a zpravodajské komise, která se týká snah Ruska ovlivnit brexitové referendum a volby z roku 2017. Dominic Grieve, šéf komise, obvinil vládu, že nechce zprávu zveřejnit před prosincovými předčasnými volbami.

Johnson to v pátek označil za „Bermudský trojúhelník“ a uvedl, že nemá žádné informace o vměšování se do demokratických procesů v zemi, píše BBC.