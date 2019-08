Corbyn vyzval rebelující konzervativce, aby zabránili tvrdému brexitu. Chce vyslovit nedůvěru vládě

Šéf britských labouristů vyzval rebelující poslance z řad Konzervativní strany, aby mu pomohli zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Stát by se to podle něho poté, co by společně vyslovili nedůvěru vládě premiéra Borise Johnsona, a on by se postavil do čela časově omezeného kabinetu, informuje agentura Reuters.

Londýn 8:10 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít