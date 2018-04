Napjatá arménská 'sametová revoluce'. Premiér odvolal jednání s opozicí, znovu se protestuje

Podle pozorovatelů Sargsjanovo odstoupení nutně neznamená, že by režim předal moc opozici. Sargsjanova Republikánská strana má totiž se svým spojencem nadále většinu v parlamentu a k protestům se navíc nepřidala žádná z hlavních opozičních stran.

Napjatá atmosféra

Středeční protesty v Jerevanu jsou zatím poklidné, situace je ale daleko napjatější než v pondělí, kdy vláda oznámila, že vyhoví požadavkům protestujících.

'Doufáme v zachování pořádku.' Kreml označil změnu vlády v Jerevanu za vnitřní věc Arménů Číst článek

Následovat měly první rozhovory s opozicí na oficiální úrovni, v úterý večer ale úřadující premiér Karapetjan oznámil, že svou účast na nich ruší. Zdůvodnil to tím, že si „od opozice nenechá diktovat požadavky“, které se podle něj stupňují a radikalizují.

Demonstranti chtějí nové volby

Opoziční lídr Nikol Pašinjan to označil za politickou chybu a vyzval k dalším protestům. Úřadujícího premiéra stejně jako Sargsjana považuje Pašinjan za představitele zkorumpovaného režimu a jeho úřadování v čele vlády je pro něj nepřijatelné.

V centru Jerevanu se pak dopoledne sešly tisíce lidí. Někteří se obávají, že by mohlo dojít i k vyhlášení výjimečného stavu.

Opozice označuje protesty za „arménskou sametovou revoluci“. Demonstrace mají podle Pašinjana pokračovat do logického závěru. Hlavním požadavkem jsou předčasné volby a sestavení přechodné vlády. Volit by se podle opozice mělo do dvou měsíců.