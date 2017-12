Jerusalem Post: Česko následuje Trumpa. 'Je to dezinterpretace,' reaguje ministerstvo

Přední izraelský deník Jerusalem Post ve středu večer vydal na svém webu jako bleskovou zprávu prohlášení českého ministerstva zahraničí k Jeruzalému. Doplnil ji také větou, že „Česko následuje Trumpovu politiku“, na rozdíl od jiných států Evropské unie. Jeruzalém 11:42 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přední izraelský deník Jerusalem Post ve středu večer vydal na svém webu jako bleskovou zprávu prohlášení českého ministerstva zahraničí k Jeruzalému | Zdroj: Repro ČRo

Zatímco ve zprávách z Německa a Velké Británie psal anglicky psaný deník o odmítavých reakcích na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, o Česku napsal, že „následuje Trumpovu politiku“.

Deník ve své zprávě cituje z prohlášení českého ministerstva zahraničních věcí, interpretuje ho ale jinak. „Česko tímto krokem vybočuje z politiky členských států Evropské unie, které Jeruzalém jako hlavní město neuznají, dokud nedojde k uzavření konečných dohod,“ píše Jerusalem Post.

„To je interpretace toho deníku. V Česku taková intepretace není a v řadě evropských států taky ne, když si přečtete to prohlášení, tak tohle z něho nevyplývá,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

„Když píšeme o uznání Jeruzaléma, tak ho uznáváme jako západní Jeruzalém, to znamená ne celý Jeruzalém, tak jak to říká Donald Trump,“ doplnila s tím, že to, jak věc interpretují izraelská média, je jejich věc.

Celé prohlášení českého ministerstva zahraničních věcí z 6. prosince Česká republika v současné době, než dojde k uzavření míru mezi Izraelem a Palestinou, prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967. Česká republika společně s ostatními členskými státy EU na základě závěrů Rady pro zahraniční věci EU považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město obou států, tj. Státu Izraele a budoucího Státu Palestina. O přesunu zastupitelského úřadu ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma můžeme uvažovat až na základě výsledků jednání s klíčovými partnery v regionu a ve světě.

Uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele oznámil Trump ve středu. Zároveň nařídil ministerstvu zahraničí, aby začalo přípravu k přemístění americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele za historické. Trumpovo rozhodnutí naopak kritizovalo mimo jiné Turecko, Egypt nebo Írán. Prezident Emmanuel Macron oznámil, že také Francie postoj Spojených států nepodporuje.

Podle britské premiérky Theresy Mayové není americké rozhodnutí přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma prospěšné pro mír v regionu.