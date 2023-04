Křesťanů v Izraeli ubývá, útoky proti nim ale narůstají. Je to vina extrémistů ve vládě, myslí si

Do Jeruzaléma se sjeli poutníci různých křesťanských směrů, aby oslavili zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Místních jeruzalémských křesťanů ale stále ubývá. Zatímco před sto lety tvořili čtvrtinu obyvatel města, dnes jsou to pouhá dvě procenta. Může za to nevyřešený izraelsko-palestinský konflikt. Jeruzalémští křesťané ale taky cítí, že na ně stále častěji cílí útoky židovských extremistů Od stálého zpravodaje Jeruzalém 14:21 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útoky na křesťanské cíle přiznává i izraelská vláda. Tvrdí ale, že je policie řeší | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě je přirozeně hlavním cílem poutníků a turistů v období Velikonoc. V okolích uličkách starého města je spousta obchůdků arabských i arménských křesťanů. Suvenýry, holičství, bary, i restaurace.

„Útoky se zhoršují a židé jsou stále agresivnější. To se týká všeho palestinského, bez ohledu na víru. My, křesťané, ale dostáváme z útoků svůj díl,“ popisuje křesťanský Arab Tony.

Vlastní kavárnu u Nové brány v jeruzalémském Starém městě. Na vedlejší arménský bar zaútočila skupina židovských osadníků koncem ledna, kdy na majitele i hosty metali židle a podnik poškodila.

„Pachateli útoků jsou většinou mladí extremisté. Mám silný pocit, že je povzbuzují vůdci, ať už političtí, nebo náboženští. Podobné incidenty jsme zažívali i v minulosti. V poslední době jsou ale násilnější. Útočníci mají zřejmě krytí současnou extremistickou vládou. Je to velmi smutné,“ říká Tony.

Extrémisté v izraelské vládě

„Izrael má extrémně pravicovou vládou, ve které řídí bezpečnost člověk, odsouzený v minulosti za podporu židovského terorizmu. Židovské teroristické skupiny tak přirozeně cítí, že teď mají ve svých útocích proti křesťanům větší svobodu,“ upozorňuje na rostoucí násilí vůči křesťanské komunitě a křesťanským cílům Dmitri Diliani, předseda Národní křesťanské koalice v Jeruzalémě a sám pravoslavný křesťanský Arab z Jeruzaléma. Býval ovšem činný i v palestinském vládním hnutí Fatah.

Útoky na křesťanské cíle přiznává i izraelská vláda. Tvrdí ale, že je policie řeší. Proti nárůstu násilí vůči křesťanům ale protestují i hlavy jednotlivých církví.

Na křesťanských budovách se objevují nenávistné nápisy v hebrejštině, jako smrt Arabům, křesťanům, nebo Arménům.

„Za uplynulé měsíce jsme byli svědky vandalismu křesťanského hřbitova židovským extremistou. Odehrálo se několik útoků na kostely a jejich ničení. Také křesťanští duchovní byli vystaveni útokům, včetně arménsko-ortodoxního patriarchy. Během náboženského obřadu na něj plival izraelský voják,“ uvádí Diliani a dodává, že pokusy osadnických skupin zmocnit se církevního majetku ve Starém městě pokračují.

Trošku mírněji hodnotí situaci George, arménský majitel obchůdku s keramikou ve Starém městě:

„Jsou to takové vlny. Někdy přijde několik útoků za sebou, jindy je delší dobu klid. Ale zastoupení extremistů v současné izraelské vládě útokům určitě napomáhá. Já jen doufám, že je to takový sezónní výkyv, že to nebude napořád.“

Arméni čelí, vzhledem k poloze jich čtvrti ve Starém městě, útokům relativně často.

„Verbální útoky a urážky jsou častější než fyzické. Není to ovšem každodenní úkaz, žijeme tu docela normální každodenní život. Přirovnávám to k orchestru, kde 99 houslistů hraje dobře a jeden vypadne z not. Všichni si pak všímají jen toho jednoho. Ale fakt je, že důležitou roli tu může sehrát dirigent,“ popisuje arménský obchodník.

Podle něj se ve městě neustále střídá klidné soužití s nenávistnými útoky a šarvátkami. Těch druhých ale v poslední době přibývá.