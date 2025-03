Jeruzalém zahájil nový postup do pásma Gazy. V Izraeli se mezi tím konají protivládní demonstrace

Izraelská armáda v sobotu uvedla, že zahájila pozemní operaci s cílem rozšířit „bezpečnostní zónu“ v jižní části palestinského Pásma Gazy. Pokračuje také ve vzdušných úderech. Po celém Izraeli včetně Tel Avivu se v sobotu večer konají pravidelné protesty proti izraelské vládě, píše server The Times of Israel (ToI). Demonstranti požadují především propuštění rukojmích, které drží palestinské teroristické hnutí Hamás. Jeruzalém/Gaza 20:50 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válku podle účastníků protestu kabinet Benjamina Netanjahua uměle prodlužuje | Foto: Marcel Faltys | Zdroj: Český rozhlas

Izrael minulý týden po dvou měsících příměří obnovil bombardování Pásma Gazy a pozemní operace proti Hamásu, jejichž cílem je podle Izraele zvýšit tlak na palestinské teroristické hnutí, aby propustilo zbývající rukojmí. Podle úřadů spravovaných Hamásem od té doby zahynulo nejméně 921 Palestinců.

Izrael zaútočil na letecké základny v Sýrii. Armáda cílila na ‚vojenské kapacity, které zůstaly‘ Číst článek

Izraelští vojáci v sobotu pronikli do Džaíny, čtvrti města Rafáh, aby zde rozšířili nárazníkovou zóny podél hranic Pásma Gazy, uvedl server The Times of Israel. Armáda kromě toho provedla desítky vzdušných úderů.

V Tel Avivu se podle serveru ToI sešly stovky protestujících nesoucí izraelské a duhové vlajky. Na tamním náměstí vystoupila matka jednoho z rukojmích Matana Zangaukera, která obvinila vládu z „cílené vraždy“ jejího syna poté, co Izrael minulý týden nečekaně zaútočil na Gazu a zmařil dohodu s Hamásem o příměří a rukojmích.

„Premiér Benjamin Netanjahu se rozhodl Matana bombardovat, místo aby ho zachránil a přivedl domů,“ řekla.

Válka v Gaze je zpět, Trumpův plán na ‚riviéru‘ také. Rodiny unesených Izraelců se bouří Číst článek

Netanjahuovi kritici ho dlouhodobě viní z toho, že ve válce v Gaze upřednostňuje zničení Hamásu před záchranou rukojmích. Těch bylo v Gaze od října 2023 na 250, stovku z nich propustil Hamás během prvního, týdenního, příměří koncem listopadu výměnou za 240 palestinských vězňů.

Další výměnu se podařilo vyjednat až letos v lednu, kdy začalo platit druhé příměří. V Gaze ale zůstává stále 58 rukojmích, z nichž asi polovina už nežije.

V Haifě na severu země vzdálené od Tel Avivu asi hodinu jízdy autem zase nesli demonstranti transparenty s nápisy „Dokud se nevrátí poslední rukojmí“.

Někteří příbuzní rukojmích už dříve obvinili Netanjahua, že obnovením útoků z minulého týdne a porušením příměří ohrožuje životy jejich blízkých. Kritizovali ho za to i někteří rukojmí, které Hamás už propustil.

Izrael zasáhl v Pásmu Gazy budovu Červeného kříže. OSN tam sníží počet zahraničních pracovníků Číst článek

V zajetí několik desítek unesených loni zemřelo, jen osm zachránila živých izraelská armáda a čtyři desítky rukojmích přivezla z Gazy mrtvých, včetně tří, které omylem izraelští vojáci zastřelili, když se snažili utéct od únosců.

Hamás v sobotu uveřejnil tříminutový videozáznam, jehož datum a místo pořízení se nepodařilo ověřit. Rukojmí Elkana Bohbot na něm mluví hebrejsky a dožaduje se propuštění.

Podobné video opět s tímto mužem publikovalo hnutí také v pondělí. Izraelská vláda označila pondělní video za opovrženíhodný psychologický nátlak ze strany tohoto palestinského hnutí.