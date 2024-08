‚Ještě to není takové, jaké by to mělo být.‘ Premiér Fico uvedl, že se z atentátu ještě zcela nezotavil

Slovenský premiér Robert Fico dal v pátek najevo, že se z následků květnového pokusu o atentát na něj ještě plně nezotavil. Devětapadesátiletý politik, který se vrátil k práci už na začátku července, novinářům v této souvislosti také řekl, že některé záležitosti urychlil. Bratislava 12:20 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Po velmi náročné rehabilitaci jsem připraven chodit do práce a pracovat,“ uvedl Fico, | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po velmi náročné rehabilitaci jsem připraven chodit do práce a pracovat, ale ani zdaleka to ještě není takové, jaké by to mělo být. Jsem schopen plnit základní povinnosti, ale nejsem schopen vzít závaží a dát si desetikilometrovou túru. Sportuji přiměřeně stavu, ve kterém se nacházím,“ uvedl Fico.

Dodal, že v krátké době bude zveřejněna zpráva ohledně atentátu na něj.

Útočník, kterým je podle slovenských médií 71letý důchodce Juraj Cintula, Fica z bezprostřední blízkosti opakovaně postřelil v polovině května. Střelce po činu policie zadržela a případ nyní vyšetřuje jako teroristický útok. Za to trestní zákoník v případě uznání viny obžalovaného předpokládá uložení doživotí. Fico po atentátu prodělal operace a pak byl z nemocnice propuštěn do domácí léčby.