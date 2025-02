Ještě šest dalších týdnů. Tak dlouho podle předpovědi amerického sviště Phila potrvá letošní zima

40 tisíc diváků a jeden moudrý hlodavec. Svišť Phil z Punxsutawney v neděli při oblíbené americké tradici předpověděl, že letošní zima potrvá ještě šest týdnů. Krátce po svítání v Pensylvánii Phil vylezl ze svého pařezu a spatřil svůj stín, čímž předpověděl pokračování zimy. Pozitivní zprávou však může být, že Phil se za posledních asi 140 let trefil jen ve třetině případů. Od stálého zpravodaje Punxsutawney 16:08 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Svišť Phil předvídá už skoro 140 let a prý je to stále to samé zvířátko, jemuž dávají speciální elixír, po kterém nestárne a je nesmrtelný. Při dotázání však i místní uznají, že svišť i v zajetí žije jen několik let, a i ten letošní je zkrátka dospělý a spokojený, ale obyčejný svišť.

Philův příbytek pro vystoupení je umělý pařez v amfiteátru kousek od centra Punxsutawney, jinak žije v kotci ve zdejší v knihovně.

Na místě zvaném Gobler's knob v Punxsutawney se už mezi třetí, čtvrtou hodinou ranní na Hromnice shromáždí desetitisíce lidí a čekají na jediný moment - až přijde předseda místního svištího klubu oděný v cylindru a černém kabátu, stejně jako všichni další zástupci klubu, a zaťuká speciální holí na dvířka pařezu.

Viceprezident Svišťova klubu věrných Dan McGinley | Foto: Alan Freed | Zdroj: Reuters

Muži sviště Phila vyndají kolem půl osmé ranní hned po rozednění ve zdejších podmínkách a Phil řekne, zda vidí, nebo nevidí svůj stín. Pokud ne, bude jaro. Pokud ano, je to špatné a zima potrvá ještě šest dalších týdnů. To shodou okolnosti odpovídá nedělním podmínkám v Punxsutawney, kde bylo asi minus sedm stupňů pod nulou.

Město na západě Pensylvánie má asi 5600 obyvatel, příjezd desítek tisíc lidí je tedy ohromnou každoroční událostí.

Phil určitě věští už od roku 1886, tradice je ale patrně mnohem starší, už z 18. století. Zaznamenaných je asi 140 let předpovědí, z toho se Phil nicméně trefil jen v asi 35 procentech případů.

Lidé oslavující svátek Groundhog Day, neboli Den sviště | Foto: Alan Freed | Zdroj: Reuters