Jestli Rusko získá Charkov, bude to pro Ukrajinu spíš morální než ekonomická rána, myslí si analytik

Ruské síly ráno zahájily pozemní útok poblíž druhého největšího ukrajinského města Charkova na severozápadě země. Podle vysoce postaveného činitele ukrajinské armády se Rusům podařilo postoupit asi jeden kilometr přes hranici na ukrajinské území. „Pro Rusko by dobytí Charkova znamenalo možnost vykreslit válku jako úspěch," říká pro Radiožurnál Lukáš Dyčka z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií na brněnské Univerzitě obrany. Rozhovor Praha 20:44 10. května 2024

Ukrajinci říkají, že byli na ruský vpád v tomto regionu připraveni. Dalo se ale čekat, že Rusové napřou síly právě sem?

Svým způsobem ano. Už tomu napovídaly některé ruské útoky v posledních měsících na infrastrukturu v okolí Charkova. I v našich médiích se dal zaznamenat intenzivnější tlak ruské strany právě v této oblasti a dalo se dovodit, že Rusové si tím připravují půdu pro nějaký útok.

Co nelze úplně dobře odhadnout, je, řekněme, míra a velikost toho útoku. A jestli je to spíše odlehčovací útok ruským silám v jiné části Ukrajiny, anebo jestli je to opravdu vážně míněný úder, který má dosáhnout konkrétních cílů.

A dá se mluvit o otevření nové fronty na ukrajinských bojištích, nebo šlo spíš o výpad ruských průzkumných jednotek? To mimochodem řekl gubernátor Charkovské oblasti.

Dá se asi předpokládat, že kdyby ten výpad dopadl úspěšněji, než dopadl, tak by Rusové svůj úspěch rozvíjeli dál. V současné chvíli nemáme mnoho informací, takže se zatím zdá, že opravdu nejde o zásadní velký přelom.

To ale ukážou až následující dny a vývoj bojů na frontě. A znovu opakuji, pokud by se Rusům podařilo dosáhnout nějakého úspěchu, určitě ho budou chtít rozvíjet.

Jaké síly Rusové v této operaci nasadili?

Zaznamenal jsem pouze, řekněme, masivnější nasazení dělostřelectva a letectva, což ale je v kontextu ruských snah na Ukrajině v současné době typické.

Co se týče velikosti sil, tak ty zprávy nejsou objektivní, respektive nejsou dohledatelné zdroje z ruské strany. To znamená, nelze ověřit to, co říkají Ukrajinci a tím pádem nejde ty údaje analyzovat.

To znamená, že se nedá přesně říct, čeho Rusko dosáhlo?

To se dá říct částečně v každém případě. Dosáhli tím jednak zvýšení pozornosti ukrajinské strany v tomto sektoru a zároveň se dá poměrně jednoduše zjistit přesun některých záložních ukrajinských jednotek do této oblasti.

Pokud budou Ukrajinci nuceni v této oblasti síly hromadit, tak jim budou chybět někde jinde. A to by mohl být hlavní záměr ruská operace.

Brzo na odhady

Dá se už teď říct, jestli tam Ukrajinci přesunuli nějaké záložní jednotky anebo jestli museli stáhnout nějaké jednotky z jihu a východu Ukrajiny?

Zatím to jsou spíš záložní jednotky, což ukazuje, že ta situace stojí za zaznamenání, ale že ještě není kritická. Právě proto bych očekával, že Rusové budou dalším tlakem cílit na to, aby Ukrajinci museli stáhnout i poměrně bojeschopné a kvalitní jednotky z jiných částí fronty. A pokud by se jim toto povedlo, tak pak se dá ta operace z ruské strany označit za úspěch.

Z druhé strany, pokud Rusové teď útočí na Charkov, museli i oni stáhnout nějaké vojáky právě z jihu a východu, nebo mají natolik výraznou početní převahu, že to nebylo potřeba?

Spíše nemuseli, byť některé jednotky do té oblasti vyrotovaly. Ale je pravděpodobnější, že síly, které provádí úder v Charkovské oblasti, jsou buď nově postavené, nebo rekonstruované síly, které byly vyčleněny právě k tomuto úkolu před nějakou dobou.

Asi by teď bylo předčasné odhadovat, jestli už může jít o nějaký předvoj očekávané větší ofenzivy ruských vojsk?

Ano, to je myslím předčasné a uvidíme za několik měsíců. Dnes ofenzivy ale nefungují tak, jak si představujeme z druhé světové války. To znamená jedna operace, která začne v jeden den obrovskou masou a nasazením sil.

Spíše jsou to takové pomalé a neustále se stupňující údery, které začínají něčím malým a postupně gradují. V současné chvíli nedovedeme říct, jestli je to náznak postupné eskalace, nebo jestli je to pouze menší výpad.

Charkov leží blízko ruských hranic. Co by pro Ukrajinu znamenala jeho ztráta?

Poměrně zásadní, řekněme, morální zlom ve válce. Ekonomicky by to byl zásah hlavně z pohledu velkého množství populace, která v oblasti žije. V současné době je totiž ekonomický výkon přesunut do jiných částí Ukrajiny.

Pro Rusko by to naopak znamenalo možnost vykreslit válku na Ukrajině jako úspěch a znamenalo by to pro ně takový zlomový bod, kdy mohli začít tlačit na mírová jednání, protože by dosáhli hmatatelných cílů.