Boj o jesličky na jihu Francie. Starosta symbol Vánoc po nařízení soudu přesunul

K přesunutí vánočního symbolu došlo na základě zákona o laicitě z roku 1905. Podle více než sto let starému paragrafu by náboženské symboly neměly být ve veřejném prostoru. Starosta Beziers chce ale přesto jesličky na své radnici mít. Je totiž přesvědčen, že do veřejného prostoru patří. A to z důvodu kulturních, historických či tradičních. Myslí si, že jsou součástí francouzské historie.

Robert Menard se přitom opírá o jednu z klauzulí v zákoně, která říká, že pokud se jedná o mimořádný umělecký čin, lze jako dílo předmět ve veřejném prostoru vystavovat. Soud ale tento argument neuznal a nařídil jesličky odstranit.

Pokud by starosta nerespektoval rozhodnutí soudu, musel by zaplatit 2000 eur za každý den, kdy jesličky ponechá na svém místě. Rozhodnutí je přitom nutné uposlechnout do 48 hodin.

Přemístění nicméně starosta provedl šalamounsky – jesličky odstranil, ale přemístil je do vedlejší budovy, která je ještě pořád součástí radnice, tedy také veřejný prostor. Jak na tento krok soud zareaguje, zatím není jasné.