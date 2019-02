Soud v USA bude rozhodovat o Nikulinově duševní způsobilosti. Ve hře je i návrat do Ruska

Rus Jevgenij Nikulin, kterého Česko loni vydalo do Spojených států, se má dozvědět, jestli je duševně způsobilý k soudnímu procesu. V noci na středu to bude určovat soud v San Francisku, který má začít v jedenáct hodin večer českého času. Američané Nikulina obvinili z neoprávněného průniku do počítačového systému, krádeže identity a obchodování s těmito daty.

