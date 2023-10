V létě 2020 uznala porota sanfranciského soudu ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého v Česku proslavila kauza jeho vydání do USA, vinným v devíti bodech obžaloby. Podle rozsudku napadl v roce 2012 sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů. Za to mu hrozilo až 30 let za mřížemi. O dva měsíce později ho soud poslal do vězení na 7 let a 4 měsíce.

Nakonec ale strávil ve věznici o necelý rok méně. Z nápravného zařízení ho propustili na konci letošního února, jak Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí federálního soudce Williama Alsupa i Scott Taylor z Federálního úřadu pro vězeňství.

Nikulinův americký obhájce Adam Gasner k tomu doplnil, že se jedná o běžný postup. „Do trestu pana Nikulina se započítala doba, kterou strávil v české vazbě, a také období, kdy v USA čekal na soud. Část trestu mu také, stejně jako dalším vězňům, odpustili za dobré chování. Takže tomu rozumím tak, že si odseděl požadovaný čas a byl propuštěn podle plánu,“ uvedl Gasner.

Zpět v Rusku?

Federální soud ani vězeňský úřad nevědí, kam Nikulin z Oakdalu zamířil. Americká justice nicméně předpokládala, že Spojené státy opustí. „Obžalovaný bude po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pravděpodobně deportován a nebude se nacházet za území Spojených států, kde by jinak byl pod dohledem,“ stojí v soudních dokumentech, které reportéři prostudovali.

„Za všech okolností je obžalovaný povinen dodržovat pravidla a předpisy Celního a imigračního úřadu, a pokud bude deportován, nesmí znovu vstoupit na území Spojených států bez výslovného souhlasu ministra pro vnitřní bezpečnost,“ napsal soud.

S největší pravděpodobností se tak Nikulin po propuštění vrátil do Ruska. „Nemám informaci o tom, kdy přesně americké území opustil,“ napsal k tomu hackerův advokát Gasner.

Věznice v Oakdale, kde Nikulin strávil většinu z trestu:

Snížení finančního trestu

Gasner společně s dalšími Nikulinovými právníky dosáhl u amerických soudů už v minulém roce jednoho vítězství. Podle původního rozsudku měl ruský hacker zaplatit čtveřici poškozených firem odškodné celkem 1,7 milionu dolarů.

Odvolací soud, na který se Nikulinovi advokáti obrátili, ale sumu výrazně osekal. Jak vyplývá z dokumentů, odvolací soud potvrdil závěry soudce Alsupa ohledně Nikulinových trestných činů, nesouhlasil ale právě s finanční náhradou – chyběly podle něj důkazy, že Nikulin způsobil společnostem škodu, kterou si nárokovaly. Podle upraveného rozsudku tak měl hacker zaplatit škodu pouze třem společnostem v celkové hodnotě 15 tisíc dolarů – po pěti tisících každé z nich.

Na psychiatrii v Bohnicích

Nikulin byl zatčen v České republice v restauraci jednoho z pražských hotelů 5. října 2016 ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a na základě amerického zatykače. V Česku byl Rus se svou přítelkyní.

Americká média spekulovala, zda nebyl napojen na petrohradskou Agenturu pro výzkum internetu. Ta je považována za prodlouženou ruku ruské vlády a je spojována s politickou reklamou zadávanou z Ruska před prezidentskými volbami, jež se v USA konaly na podzim 2016.

Po zadržení Nikulin zkolaboval a byl hospitalizován v bohnické psychiatrické nemocnici, Radiožurnál již dříve popsal, že kvůli tomu podal stížnost k Ústavnímu soudu. V dokumentu píše, že byl proti své vůli pět dní držen na psychiatrickém oddělení v Bohnicích, kde byl podle lékařských zpráv přikurtovaný k posteli. Jeho český advokát Martin Sadílek v té době uvedl, že šlo o účelovou hospitalizaci. Policie podle něj neměla zřejmě pohromadě všechny dokumenty, a tak potřebovala uměle natáhnout lhůtu 48 hodin, po kterou může být člověk zadržen.

„Tato lhůta byla několikanásobně překročena tím, že byl nezákonně hospitalizován, došlo tedy ke zneužití zdravotnického zařízení. Ale i kdyby k té hospitalizaci nedošlo, tak podle našeho názoru byla lhůta překročena – byl sice podán návrh na vzetí do vazby, ale pan Nikulin nebyl k soudu dopraven v těch 48 hodinách,“ uvedl Sadílek v listopadu 2017.

Po pětidenní hospitalizaci putoval Rus do vazby. Později řekl, že po zatčení v Česku jej agenti FBI žádali, aby se přiznal k proniknutí do pošty někdejší americké prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vydání do USA

Americké velvyslanectví požádalo o vydání Nikulina 16. listopadu 2016. O několik dní poději české ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání ve stejný den požádalo i Rusko, které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80 tisíc korun) spáchané v roce 2009.

V březnu 2018 rozhodl tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) o vydání Nikulina do Spojených států. Rusa tam transportovali 30. března letounem amerického ministerstva spravedlnosti.

Pelikánův krok provázely kritické i pochvalné reakce z domova i ze zahraničí. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vydání Nikulina podkopává základy česko-ruské spolupráce. Kriticky se vyjádřili i exprezidenti Miloš Zeman, který Pelikána žádal o Nikulinovo vydání do Ruska, a Václav Klaus. Velvyslanectví USA krok uvítalo. Vládu ocenil například tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který v té době pobýval v Česku a o kauze jednal se svými českými kolegy.

V dubnu 2019 Ústavní soud vyhověl Nikulinově stížnosti a zrušil Pelikánovo rozhodnutí. Exministr podle verdiktu porušil jeho práva. Nevyčkal na definitivní vyřešení jeho žádosti o azyl, včetně soudního přezkoumávání. To už byl ale hacker v USA.

Kolega v Kazachstánu Na konci letošního června zadržely úřady v Kazachstánu ruského odborníka na kybernetickou bezpečnost Nikitu Kislicyna. Podle agentury Reuters o tom informoval jeho zaměstnavatel, ruská firma F.A.C.C.T. Jak dodala, obvinění proti Kislicynovi, která neupřesnila, pocházejí z doby, kdy pracoval jako novinář a nezávislý výzkumník. Některá americká média v minulosti psala, že ve Spojených státech čelí Rus obvinění v souvislosti s hackerskými útoky. Jeho jméno bylo zmiňováno v souvislosti s hackerským útokem, za kterým stál podle americké soudní poroty právě Nikulin. O vydání Kislicyna – stejně jako v případě Nikulina – žádá Rusko i Spojené státy. Ty v posledním desetiletí od třetích zemí, zejména západoevropských, úspěšně získaly desítky ruských občanů obviněných z kybernetických zločinů. Vydání Kislicyna bude ale nejspíš mnohem těžší vzhledem k tomu, že Rusko má se sousedním Kazachstánem velmi úzké vztahy.

Martin Štorkán, Vít Kubant a Jakub Mikel