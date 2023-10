‚Nejsem hacker a říkám to již pět let.‘​​​​​​​ Jak odsouzený Nikulin žádal soudce o konzoli i návrat do Moskvy

V luisianské věznici Oakdale strávil odsouzený ruský hacker Jevgenij Nikulin dva a půl roku. Čas za zdmi nápravného zařízení si - kromě hraní videoher - krátil psaním soudci Williamu Alsupovi, který ho v roce 2020 za mříže poslal. Na stránkách desítek dopisů Rus odsouzený za krádež dat opakoval, že je nevinný a chce zpátky do Moskvy za svou rodinou. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz dokumenty pročetly a přináší výběr nejzajímavějších pasáží. Exkluzivně Praha/New Orleans 5:00 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Nikulin | Foto: koláž Český rozhlas

„Ahoj, milý příteli Williame Alsupe. Tady je Jevgenij Alexandrovič Nikulin. Myslím, že si mě pamatuješ.“ Zhruba tak - s drobnými obměnami - začínají dopisy, které psal odsouzený ruský hacker Jevgenij Nikulin americkému federálnímu soudci Williamu Alsupovi. Během dvou let a šesti měsíců v louisianské věznici Oakdale, kam ho soud poslal na 7 let a 4 měsíce za ukradení milionů internetových účtů, jich lámanou angličtinou nebo v ruštině napsal několik desítek.

Během procesu se přitom hacker k samotným činům ani k dalším věcem příliš nevyjadřoval. Jen několikrát řekl, že se cítí nevinen.

To opakoval i ve zmíněné korespondenci, kde psal, že žádný ze zločinů uvedených v obžalobě nespáchal. „Nejsem hacker a říkám to již pět let. Co ode mě chcete? Peníze? Drogy? Nemám. Potřebuje ovládat svět? Nemám tu moc a nemám ani kontrolu nad nikým. Neumím číst myšlenky, neovládám ostatní lidi. Nikdy jsem nikomu neublížil,“ napsal Rus předloni v dubnu.

Ve stejném dopise se snažil zpochybnit důkazy, které proti němu vznesla obžaloba. Třeba IP adresu, která byla registrovaná na Nikulina a měla sloužit k jeho identifikaci.

„Říkáte, že tato IP adresa byla registrovaná na moje jméno Nikulin Jevgenij s poskytovatelem Rostelekom. Dobře, možná, nevím. Někdo neznámý hacknul sítě v roce 2012, ale já jsem žil s mou bývalou manželkou na jiné adrese v Moskvě od roku 2007. (...) Když se podařil tento hackerský útok, byl jsem ve specializovaném zdravotnickém centru, mám na to dokumenty. Byl jsem nemocný,“ tvrdil Nikulin, kterého v roce 2016 zatkli v restauraci jednoho z pražských hotelů.

Chci Nintendo

Pokud jde o Nikulinův pobyt ve vězení, za zásadní - alespoň podle korespondence, kterou lze nalézt ve veřejné části jeho spisu -, považoval to, že louisianští dozorci nevycházejí jeho požadavkům dostatečně vstříc. Soudce v dopisech několikrát žádal, aby mu dovolil sledovat ruskojazyčný multimediální obsah.

„Ptám se administrativy, zda mi můžou dát DVD přehrávač s ruskými audioknihami, obrázky, filmy, kreslenými seriály a dalším obsahem? Říkají, že ne. Co to je? Diskriminace?“ ptal se soudce pětatřicetiletý muž.

Kromě toho Nikulin neustále prosil soudce o herní konzoli. Tu původní mu prý totiž sebral dozorce. „Rozhodl jsem se, že z vězeňského telefonu zavolám rodičům a konzoli vzal s sebou. Když jsem telefonoval, přišel dozorce a řekl mi, ať si přístroj vezmu do své cely. To jsem udělal. Další den ale přišel dozorce a hru mi sebral. Myslím, že je to nezákonné a nespravedlivé,“ napsal třeba v září 2020.

Nepochodil, jak zdůraznil v lednu následujícího roku. „Co se týče mé žádosti, aby mi poskytli přenosnou konzoli Playstation Portable, GameBoy, Nintendo 3DS nebo nějakou podobnou, nyní je 28. ledna 2021 a já jsem napsal první dopis s žádostí o to, abych dostal herní konzoli, přibližně 1. ledna 2020, možná i dříve,“ stěžoval si. A uzavřel to tím, že ani něco tak jednoduchého mu nezvládli splnit.

Voldemort i Hra o trůny

Jinak Nikulin, kterého soud usvědčil mimo jiné z krádeže milionů účtů na sociálních sítích, žádal mnohem složitější věci. Třeba aby ho soudce Alsup rovnou pustil z vězení zpět do Ruska.

„Mám stále stejnou otázku: Kdy půjdu do Ruska, do Moskvy? Odpověď jsem nedostal od roku 2016. Dejte mi informaci, kdy poletím do Ruské federace, vy jste soudce, vy můžete rozhodovat o mém vydání ze Spojených států,“ apeloval předloni v lednu.

Soudce mu ale - minimálně podle Nikulinova rukopisu z března stejného roku - nevyhověl. „Štve mě, že jste odmítl mou žádost o propuštění s tím, že NEMŮŽETE, přestože právo mě propustit máte, měl byste se řídit zákony,“ vyzval Alsupa Nikulin, který také několikrát zmínil, že by chtěl mluvit se svou rodinou.

Alespoň přes internet. „Jak můžu vidět svou rodinu, přítelkyni a tak dále? Svou rodinu jsem neviděl čtyři roky. Proč mi stále administrativa říká, že tohle nemůžu? Kde je moje rodina? Nevím.“

Věznice v Oakdale, kde Nikulin strávil většinu z trestu:

V posledním dopise, který měli možnost reportéři prostudovat, Nikulin smíchal několik záležitostí dohromady: postavu Voldemorta z knih o Harrym Potterovi, seriál Hra o trůny nebo hororový film Noční můra v Elm Street. „Řekli jste mi, že jsem nebezpečný hacker - Nikulin - a kvůli tomu zemřu. Hrajete se mnou hloupé hry,“ psal soudci.

Traumatizovaný mladík...

Právě některé bizarní části Nikulinových dopisů adresovaných soudci Alsupovi vybízejí k otázce ohledně hackerova duševního zdraví. Ostatně na Nikulinovy dlouhotrvající psychické problémy upozorňovali v průběhu procesu i jeho advokáti v USA. Například ve chvíli, kdy apelovali na soud ohledně snížení trestu z 88 měsíců na 48 měsíců vězení.

Jedním z jejich argumentů bylo Nikulinovo těžké dětství, které se mělo podepsat na jeho celkově špatné psychice. Žádost o snížení trestu je rovněž založena ve veřejné části Nikulinova spisu. Advokáti v ní popisují, že Nikulin vyrůstal v rodině vedené násilnickým otcem, který pravidelně mlátil svou ženu - Jevgeniovu matku - a také své děti. Pro dokreslení atmosféry u Nikulinů přidávají advokáti popis jedné konkrétní události:

„Otec přišel domů s kalašnikovem a začal střílet po všem okolo. Dům byl rozstřílen na kusy, ale naštěstí palba nezasáhla nikoho, kdo v domě byl. Matka totiž své děti strhla k zemi a kryla je vlastním tělem jako lidský štít.“

U Nikulina se měly vlivem života v násilnickém prostředí rozvinout nejrůznější psychické problémy - mimo jiné noční můry, deprese nebo sociální úzkost.

Advokáti zároveň dodávají, že dalším traumatizujícím zážitkům byl Nikulin vystaven i po svém zatčení v Česku v roce 2016. Zatímco seděl ve vězení, Nikulinův starší bratr trpící schizofrenií spáchal v Rusku sebevraždu - oběsil se. Se svým bratrem si byl přitom Nikulin podle svých slov velmi blízký, považoval ho za svého nejlepšího přítele. Jeho smrt tak vězněného hackera údajně tvrdě zasáhla.

Jen krátce po bratrově sebevraždě se Nikulin stal v české věznici svědkem toho, jak se jeden z jeho spoluvězňů ve vedlejší cele oběsil. Jeden psycholog následně Nikulinovi diagnostikoval posttraumatickou stresovou poruchu.

Nikulin strávil několik dní i v psychiatrické léčebně. Bylo to před sedmi lety krátce po jeho zatčení v Česku. Při následném policejním výslechu se totiž zhroutil a byl převezen do nemocnice. Odtud následně putoval na pět dní do léčebny v Bohnicích, kde měl být podle svých slov po celou dobu přikurtovaný k posteli. Nikulinův tehdejší advokát Martin Sadílek pak podával stížnost na Ústavní soud. Podle něj bylo převezení účelové, aby policie získala více času. Soud žalobu nakonec zamítl kvůli opožděnému podání.

...versus nebezpečný hacker

Na začátku soudního procesu ve Spojených státech pak byl Nikulin podroben vyšetření amerických odborníků. Řešilo se, zda je schopen se líčení účastnit. Nikulin totiž nechtěl mluvit o svém případu s přidělenými právníky a odmítal opustit celu.

Podle expertního názoru nebyl ale jeho psychický stav na překážku pro projednání případu. Navíc doktor, který Nikulina vyšetřoval, uvedl, že neochota komunikovat se svým právníkem „přímo souvisela s jeho narcistickými rysy“ a byla „dobrovolná a cílená“.

A ruského hackera nešetřil ani žalobce David Anderson. Ten pro Nikulina za jeho zločiny žádal odstrašující trest 145 měsíců (12 let) vězení.

„Trest 145 měsíců odnětí svobody poskytne zločincům na celém světě, kteří si myslí, že mohou beztrestně útočit na americkou ekonomiku, chvíli na zamyšlení. Do svých plánů nyní musí přidat ještě jednu proměnnou - a to, že mohou od soudu odejít s vysokým trestem. Tím také jasně stanovíme, že data amerických společností nejsou volně k mání,“ napsal Andreson do svého návrhu na výši trestu. Žalobce Anderson takto tvrdý trest zároveň vnímal jako „odstrašení pro příští generaci Jevgenijů Nikulinů“.

Samotného Nikulina označil Anderson za přetrvávající hrozbu a upozorňoval před rizikem, že po návratu do Ruska bude moci pokračovat ve své hackerské kariéře. „Rozsudek ve výši 145 měsíců odnětí svobody ochrání americké společnosti a globální uživatele počítačů před jakýmikoli dalšími zločiny ze strany obžalovaného,“ uzavřel tehdy žalobce svůj návrh.

Americký soud nakonec poslal Nikulina do vězení na kratší dobu - sedm let a čtyři měsíce. Věznici ale, jak zjistily Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, opustil letos v únoru o necelý rok dříve. Jeho obhájce Adam Gasner řekl, že nejde o nic neobvyklého, protože se mu započítala doba, kterou strávil v české vazbě, a období, kdy čekal v USA na soud.

Kauza Nikulin v kostce V létě 2020 uznala porota sanfranciského soudu ruského hackera Jevgenije Nikulina, kterého v Česku proslavila kauza jeho vydání do USA, vinným v devíti bodech obžaloby. Podle rozsudku napadl v roce 2012 sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů. Za to mu hrozilo až 30 let za mřížemi. Americké velvyslanectví požádalo o vydání Nikulina 16. listopadu 2016. O několik dní poději české ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání ve stejný den požádalo i Rusko, které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80 tisíc korun) spáchané v roce 2009. V březnu 2018 rozhodl tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) o vydání Nikulina do Spojených států. Rusa tam transportovali 30. března letounem amerického ministerstva spravedlnosti.