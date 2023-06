Šedivý: Rusové mají obrovské problémy s velením. Jinak by se nestalo, že jim Prigožin sestřelí vrtulníky

Pokud americké zpravodajské služby věděly, co šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin chystá, museli to vědět i Rusové, zamýšlí se ve speciálu Radiožurnálu armádní generál Jiří Šedivý. Bývalý náčelník generálního štábu zároveň upozorňuje, že Rusové mají obrovské problémy v systému velení. A Prigožinova budoucnost v Bělorusku? Podle Šedivého tam nezůstane. Rozhovor Praha 12:18 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Prigožin opouští Rostov na Donu | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Mluvíme o sobotním tažení wagnerovců Ruskem. Celý svět poslouchal zprávy, jak jedou od Rostova k Moskvě. Blíží se na 200 km. Metropole se opevňuje, zavádí mimořádná opatření. Povězte nám, jak je možné, že je ruské jednotky na té cestě nedokázaly zastavit?

Prigožin vyslal na Moskvu vcelku sice ne početnou, ale poměrně dobře vyzbrojenou část své Wagnerovy skupiny, kde byly tanky, obrněné transportéry, dělostřelectvo včetně raket a podobně.

Na druhou stranu je skutečně s velkým podivem, že ruská armáda reagovala velmi pomalu a ne úplně přesvědčivě. Obecně platí, že v hloubce území nejsou bojové útvary rozmístěny celoplošně, ale jsou v posádkách a ve výcvikových prostorech. Dalo se očekávat, že reakce nebude tak rychlá, jak bychom si přáli nebo jak bychom odhadovali.

Myslím, že nejzvláštnější je to, že pokud zpravodajské služby například USA zjistily, k čemu se Prigožin chystá, tak něco takového přece musely zjistit i ruské zpravodajské služby. A pozornost na Prigožina a jeho bojovníky musela být poměrně silná vzhledem k tomu, že ten konflikt byl zcela zřejmý a velmi hluboký.

Otázka, proč Rusové nezakročili, proč neudělali žádná opatření - minimálně alespoň ve variantě, kdy by se Prigožin skutečně rozhodl pochodovat na Moskvu – ta varianta se stala pravdou, ale ta reakce ruské armády nebo celého ruského bezpečnostního systému byla strašně vlažná.

Varianta, že by toto všechno bylo předem domluvené divadlo, je lichá?

Myslím, že to je moc velká spekulace. Ten konflikt, ten poměrně velmi hluboký rozpor mezi Prigožinem a vedením ruského ministerstva obrany a armády si myslím, že ukazuje na to, že to není jenom nějaká současná hra nebo nějaký okamžik, ke kterému se někdo rozhodl vytvořit nějaký příběh, ale že to skutečně mělo ten vývoj, který mohl vyústit možná dokonce i tragičtěji, než nakonec vyústil.

Wagnerovci dokázali sestřelit několik letounů. Jak citelné jsou tyto ztráty pro ruskou armádu?

Samozřejmě že každý sestřelený stroj je určitou ztrátou, ale je to spíš narušení reputace ruských vzdušných sil.

Ruští velitelé museli vědět, když vyslali vrtulníky proti pochodující armádě, že má ve své sestavě S-10, které mohly velmi účinně vést palbu na tak pomalé cíle, jako jsou vrtulníky. V tom jsou velmi efektivní.

Takže je otázkou, kdo vedl protioperaci proti pochodujícím vojskům a proč neudělal žádná opatření, aby nebyly vrtulníky sestřeleny. Je to ukázka toho, že Rusové mají obrovské problémy v systému velení, rozhodování a hodnocení situace, protože jinak by se to teoreticky vůbec nemělo stát.

Prigožin v Bělorusku?

Po Prigožinově vzpouře, můžeme říct, že ruská armáda na Ukrajině definitivně přišla o vojáky Wagnerovy skupiny a bude to pro ni velká ztráta?

Velká část wagnerovců se zařadí do ruské armády, ale už to nebude celek, kterým byl poměrně efektivní i za cenu toho, že se mezi sebou vraždili a trestali smrtí ty, kteří odmítli bojovat. Ale Wagnerova skupina byla efektivní z bojového hlediska. Odhlídneme-li od toho, jaké obrovské oběti za tím stály.

Ti vojáci budou bojovat dál, jsou to zkušení vojáci, ale myslím si, že efekt Wagnerovy skupiny se vytratí.

Bude otázka, co se stane s částí lidí, kteří se nepřidají do ruské armády a zůstanou s Prigožinem. Nemyslím si, že jak Prigožin, tak tato skupina vojáků zůstane v Bělorusku. Ale dříve nebo později se přesunou na nějaké jiné působiště, protože v Bělorusku nemá Prigožin budoucnost.

Ukrajinci postupují podle britské zpravodajské služby na východní frontě zvolna, ale jistě. Jak hodnotíte současnou fázi protiofenzivy?

Je to poměrně rozporné. Chvilku se mluví o tom, že již byla zahájena protiofenziva a zároveň se provádí testování ruské obrany. Používají se podobné výrazy jako průzkum bojem. Tato činnost se ale zpravidla provádí před zahájením ofenzivní činnosti, to znamená, že měla být již dávno ukončena a ofenziva měla být zahájena na předem zanalyzovaná slabá místa obrany. Myslím, že tady jsou určité problémy.

Ale máme také informace o tom, že Ukrajinci provádí přerozdělování a přehodnocení celé své první fázi ofenzivy. A uvidíme, do jaké míry se jim podaří skutečně nastartovat ofenzivní směr, který bude možná na Krym nebo možná někde v Doněcké oblasti.

Ale v každém případě by měli zúžit své působení na jeden až dva směry a tam upřít své úsilí. Současná situace, útok na čtyřech směrech je poměrně dost málo efektivní.